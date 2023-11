So viel Geld müsst ihr jeden Tag sparen, um mit 65 Jahren Millionär zu sein

David Bah, amerikanischer Millionär, Unternehmer und Bestsellerautor, hat eine einfache, aber effektive Methode, um finanzielle Sicherheit zu erlangen. Sein Rat: „Zahlen Sie sich zuerst“. In seinem Buch „The Automatic Millionaire“ erklärt er, wie diese Methode funktioniert und warum sie so effektiv ist.

David Bah, ein amerikanischer Millionär und Bestsellerautor, hat eine einfache, aber effektive Methode, um finanzielle Sicherheit zu erlangen. Sein Rat: „Zahlen Sie sich zuerst“. Aber was bedeutet das eigentlich?

„Es ist einfach“, schreibt Bah in seinem Buch „The Automatic Millionaire“. „Wenn Sie etwas verdienen, ist die erste Person, die Sie bezahlen sollten, Sie selbst“, betont er. Dies ist kein revolutionäres, aufregendes Spar-Konzept, aber es funktioniert wirklich, obwohl viele Leute es nicht praktizieren.

„Was die meisten Leute tun, wenn sie Geld verdienen, ist, zuerst alle anderen zu bezahlen. Sie geben Geld an den Vermieter, Banken, decken Schulden auf Kreditkarten ab, geben Geld an den Staat für Rechnungen, Telefonunternehmen…“, erklärt Bah. Am Ende des Tages bleibt oft nur das übrig, was übrig bleibt. Bah kritisiert diese Strategie als finanziell rückständig.

Die Kunst des Sparens nach Bahs Methode

Sich selbst zu bezahlen, bedeutet laut Bah, einen bestimmten Betrag beiseite zu legen und zu sparen, das heißt auf einem Sparkonto. Und wie viel sollten Sie sich von dem, was Sie verdienen, bezahlen? Bah schlägt eine Methode vor, die die Stunden Ihres Lebens, d.h. Arbeit, berücksichtigt.

Eine Stunde Einkommen pro Tag sparen

Sie sollten einen Betrag sparen, der dem Einkommen von einer Stunde pro Tag entspricht. Nehmen wir an, Sie verdienen 50.000 Dollar pro Jahr. Das sind etwa 1.000 Dollar pro Woche oder 25 Dollar pro Stunde, wenn Sie eine 40-Stunden-Arbeitswoche haben. Lassen Sie dieses Geld nicht einfach auf Ihrem Girokonto liegen, legen Sie es auf ein Sparkonto mit einem günstigen Zinssatz, damit der Betrag ohne Anstrengung wächst“, erklärt Bah.

Anwendung der Sparregel

Leider haben die meisten Menschen nicht so hohe Einkommen, aber sie können sicherlich die gleiche Sparmethode auf ihrem Einkommen anwenden. Zum Beispiel, wenn Sie ein durchschnittliches Gehalt verdienen, können Sie mit dieser Technik etwa 100 Euro pro Monat oder etwa 1.200 Euro pro Jahr sparen, was sicherlich kein unbedeutender Betrag ist.

Bahs Empfehlungen für effektiveres Sparen

„Leider sind die meisten Menschen weit davon entfernt, so viel zu sparen. Laut statistischen Daten arbeiten die meisten von uns kaum 22 Minuten für uns selbst“, sagt Bah. Der Schlüssel zur Erhöhung Ihrer Ersparnisse besteht darin, sie zu automatisieren, wenn Sie können; das heißt, dass ein bestimmter Betrag automatisch von Ihrem Gehalt abgezogen und auf ein Sparkonto überwiesen wird. „Sie können nicht ausgeben, was Sie nicht in der Tasche haben“, schließt der Millionär.