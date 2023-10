Vergleichsportal: Jetzt Gaspreise vergleichen und viel Geld sparen

Die jüngsten Entwicklungen auf den Gasmärkten haben die österreichischen Haushalte aufatmen lassen. Dank der günstigen Marktbedingungen sind die Gaspreise in den letzten Monaten spürbar gesunken.

Doch trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Preisspanne unter den Energieanbietern auffallend breit, wie eine aktuelle Analyse des Tarifvergleichsportals durchblicker aufzeigt. Die Analyse offenbart, dass die Nettopreise der Landesenergieversorger zwischen 7,5 und 14,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liegen. Im Gegensatz dazu starten die Alternativanbieter bereits bei 5,9 Cent pro kWh. Doch was steckt hinter diesen Preisunterschieden?

Unterschiedliche Beschaffungsstrategien und Einkaufspreise

Die Antwort liegt in den unterschiedlichen Beschaffungsstrategien und Einkaufspreisen an den Großhandelsmärkten, erklärt Stefan Spiegelhofer, Leiter des Bereichs Energie bei durchblicker. Diese Faktoren sind der Hauptgrund dafür, dass einige Anbieter ihre Preise senken können, während andere gezwungen sind, sie anzuheben.

Trotz der scheinbar verwirrenden Preislandschaft empfiehlt durchblicker den Konsumentinnen und Konsumenten, den Markt genau zu beobachten. Es kann sich durchaus lohnen, die Angebote von unterschiedlichen Versorgern zu prüfen und gegebenenfalls den Anbieter zu wechseln.

In einer Zeit, in der die Preise für viele Dinge steigen, ist es ermutigend zu sehen, dass zumindest die Gaspreise eine Ausnahme bilden. Doch wie lange diese Entwicklung anhält und was die Zukunft für die österreichischen Haushalte bereithält, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch sicher: Ein wachsames Auge auf die Entwicklungen am Markt kann sich auszahlen.