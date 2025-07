Software-Update lässt Handy-Akkus viermal länger durchhalten

Samsungs neuestes Sicherheitsupdate überrascht mit unerwarteten Vorteilen: Premium-Smartphone-Besitzer berichten von drastisch verlängerter Akkulaufzeit – ohne Hardware-Änderungen.

Das jüngste Sicherheitsupdate von Samsung vom 1. Jänner 2025 bringt offenbar mehr als nur die üblichen Schutzfunktionen mit sich. Nutzer der Premium-Modelle berichten von einer deutlich verbesserten Akkulaufzeit. Auf Social-Media-Plattformen wie Reddit teilen insbesondere Besitzer des Galaxy S24 und Galaxy Z Fold 5 ihre Erfahrungen mit signifikant längeren Betriebszeiten.

Beim faltbaren Z Fold 5 sprechen einige Anwender sogar von einer Vervierfachung der Akkulaufzeit. Auch S24-Nutzer verzeichnen im täglichen Gebrauch merklich längere Betriebszeiten. Dies ist besonders bemerkenswert, da beispielsweise das Galaxy S24 mit seinem vergleichsweise kompakten 4000-mAh-Akku ausgestattet ist – ein Beleg dafür, wie entscheidend intelligente Softwareoptimierungen für die Energieeffizienz sein können.

Unerwartete Leistungssteigerung

Die Leistungssteigerung kommt unerwartet, da Sicherheitsupdates primär Schwachstellen beheben sollen. Samsung hat offensichtlich parallel dazu das Energiemanagement optimiert. Von dieser Verbesserung profitieren vor allem Nutzer der Spitzenmodelle, die konstruktionsbedingt mit kleineren Akkus ausgestattet sind.

Der Hersteller hat bislang keine Erläuterungen zu den vorgenommenen Optimierungen veröffentlicht. Dennoch zeigt dieses Update eindrucksvoll, welchen Einfluss Softwareanpassungen auf die Akkuleistung haben können – ohne dass Hardware-Änderungen nötig sind.

Laut Berichten von Technikportalen wie Chip.de und Teltarif.de handelt es sich um gezielte Softwareoptimierungen, die besonders die Energieverwaltung der Premium-Geräte verbessern. Während Z Fold 5-Nutzer sogar von einer bis zu vierfach längeren Bereitschaftszeit berichten, fällt die Verbesserung beim S24 im Alltag moderater, aber dennoch deutlich wahrnehmbar aus.

Neue Software-Features

Parallel dazu hat Samsung die Beta-Version von One UI 8 (Samsungs Benutzeroberfläche) auf Basis von Android 16 für das Galaxy S25 freigegeben. Der Konzern verstärkt aktuell auch seine Datenschutzfunktionen und integriert in One UI 8 eine neue Privatsphäre-Option.

Das kürzlich vorgestellte Galaxy Z Fold 7 erhält zusätzlich ein überarbeitetes Kamerasystem. Die neuen Datenschutzfunktionen in One UI 8 sollen den Schutz persönlicher Daten weiter verbessern und den steigenden Anforderungen an Privatsphäre und Datensicherheit gerecht werden.