Sohn von Arkan gewann Box-Match in 15 Sekunden (VIDEO)

Die Box-Mannschaft von Loznica hat ihre Gegner von BK Vojvodina in der serbischen Liga mit 6:0 deklassiert.

Mittendrin statt nur dabei: Veljko Ražnatović, der Sohn von der bekannten serbischen Folk-Diva Ceca und Žejko Ražnatović „Arkan“. Der 1999 in Belgrad umgebrachte Arkan, ehemaliger Hooligan-Führer, internationaler Bankräuber und Auftragsmörder, war im Jugoslawien-Krieg Befehlshaber seiner eigenen, äußerst brutalen paramilitärischen Organisation „Srpska dobrovoljačka garda“. Ihm wurde durch den Internationalen Strafgerichtsthof für Ex-Jugoslawien in Den Haag vorgeworfen, Völkermord und Vertreibungen von Nicht-Serben befehligt zu haben, aber zur Verhaftung bzw. zum Prozess kam es aufgrund seines Todes nie.

Matchabbruch durch Werfen des Handtuchs

Während Ceca weiterhin einer der größten Stars am Balkan überhaupt ist und ihre Tochter gerade auch die Hit-Paraden stürmt, kämpf Veljko mittlerweile in den Box-Arenen Serbiens. Sein Match dauerte allerdings nur 15 Sekunden, da der Trainer seines Gegners bereits nach so kurzer Zeit das Handtuch warf und das Match aufgegeben hat. Veljko zeigte sich sichtlich enttäuscht davon, nicht wirklich geboxt zu haben.

„Was hab ich geboxt… Zehn Sekunden… Ich bin genervt von dem Ganzen. Ich wollte hier einen guten Eindruck hinterlassen, in Loznica, in der Stadt des Boxsports. So habe ich mir das gar nicht vorgestellt“, sagte Veljko wütend.

