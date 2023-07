Sozialministerium erhöht Schulstartgeld für 49.000 Kinder und Jugendliche

Die österreichische Aktion „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums hat in diesem Jahr ihre Reichweite vergrößert und ihren Wert gesteigert. Anspruchsberechtigt sind in diesem Jahr rund 49.000 Kinder und Jugendliche. Die Informationsschreiben sollten in den kommenden Tagen per Post ins Haus flattern. Die Anhebung des Gutscheinwerts erfolgte von 120 auf 150 Euro.

Die Aktion „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums bietet schon seit 2015 Unterstützung für Bezieher:innen der Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung mit Kindern zum Schulstart im Herbst. „Stifte, Hefte, Mal- und Werksachen – all das gehört in eine gut gefüllte Schultasche. Familien mit geringem Einkommen stellen diese Besorgungen jedes Jahr vor große Herausforderungen“, betont Sozialminister Johannes Rauch.

Schulaktion erweitert

Die Bedeutung dieser Aktion wird besonders in Zeiten hoher Inflation deutlich. Um diese Familien bestmöglich zu unterstützen, hat das Sozialministerium die Aktion in diesem Jahr deutlich erweitert. Bezieher:innen von Sozialhilfe und Mindestsicherung erhalten pro Kind künftig zweimal jährlich vor jedem Semesterstart Gutscheine im Wert von 150 Euro. Vergangenes Jahr standen den Familien Gutscheine im Wert von 120 Euro zur Verfügung.

Die Erweiterung der Aktion wird durch zusätzliche 9 Millionen Euro ermöglicht, die jährlich zur Verfügung gestellt werden, was die gesamten Kosten der Aktion auf rund 14 Millionen Euro erhöht. Diese Kosten werden aus Mitteln des Sozialministeriums und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) finanziert.

49.000 anspruchsberechtigte Schulkinder

Ab kommender Woche werden die Familien von rund 49.000 anspruchsberechtigten Schulkinder, Jugendlichen und Lehrlingen per Post informiert. Die Gutscheine können vom 7. August bis spätestens 15. September 2023 bei österreichweit 72 Abholstellen der Volkshilfe Solidarität und ihren Partnerorganisationen abgeholt werden.

Die Gutscheine sind bei allen Filialen von LIBRO und PAGRO DISKONT einlösbar und können sofort nach Erhalt bis zum 14. Oktober 2023 eingelöst werden. Nach dem 14. Oktober 2023 verfällt der Gutschein und kann nicht mehr eingelöst werden!

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, ergänzt: „Dass die Aktion nicht nur wichtig, sondern auch treffsicher ist, zeigt die hohe Akzeptanz und Inanspruchnahme der Gutscheine, wie wir das im letzten Jahr gesehen haben. Aus Beratungsgesprächen mit den Familien wissen wir auch, dass das für viele Betroffene eine enorme Erleichterung für den Schulstart bedeutet.“

INFO Alle Informationen zur Aktion sind auf www.schulstartklar.at abrufbar. Die Anmeldung zu einem Abholtermin ist nach Aussendung der Briefe ab Mitte Juli unter folgendem Link möglich: schulstartklar.volkshilfe-wien.at.