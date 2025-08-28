Spätsommertage in Wien: Sonne und erste Regenwolken

Der Himmel über Wien zeigt sich heute von seiner launischen Seite – während die Morgensonne noch für sommerliche 28 Grad sorgt, ziehen bereits die ersten Regenwolken auf. Ein typischer Spätsommertag, der uns daran erinnert: Der Herbst klopft bereits an die Tür.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Frischer Start bei 17 Grad

Tagsüber: Temperaturen klettern auf bis zu 32 Grad, perfekte Mittagspause im Stadtpark

Vormittag: Leichte Regenschauer möglich

Wind: Mäßig aus südlicher Richtung, bis zu 16 km/h in Böen

Abend: Angenehme 30 Grad

Nacht: Milde 22 Grad, ideal für Schanigärten

Wetter in ganz Österreich

Osten: Burgenland sonnig, Eisenstadt trocken bei 30 Grad, klarer Himmel

Süden: Graz freundlich mit wenigen Wolken, bis zu 30 Grad; Klagenfurt stärker bewölkt, 27 Grad

Zentrum: St. Pölten und Linz mit leichten Regenschauern, 29-31 Grad, schwüle Stimmung

Westen: Salzburg, Innsbruck und Bregenz unter Dauerregen; Tirol und Vorarlberg mit intensiven Niederschlägen, Bregenz nur 21 Grad

Wettertrend für die kommenden Tage

Donnerstag: Temperatursturz in Wien auf 26 Grad, kräftiger Regen mit bis zu 6 Litern pro Quadratmeter

Freitag: Herbsttrend mit maximal 23 Grad, dominierende Wolken, vereinzelt leichte Schauer, Nächte kühler bei 19 Grad

Österreichweit bleibt der Westen regnerisch und kühl, während der Osten glimpflicher davonkommt.

KOSMO-Wettertipp

Heute noch Sommer, morgen schon Herbst! Nutzt die heutigen warmen Stunden für Outdoor-Aktivitäten, aber packt unbedingt eine leichte Regenjacke ein. Ab Donnerstag ist die große Sommerpause angesagt – Zeit, die Übergangskleidung zu entstauben. Besonders im Westen Österreichs sollten Autofahrer mit nassen Straßen und reduzierter Sicht rechnen. Wer in den Bergen unterwegs ist: Die Temperaturen fallen dort deutlich stärker!