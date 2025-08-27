Jokic und die Adler: Heute beginnt Serbiens Titeljagd

Serbiens Basketballer starten heute gegen Estland in die Europameisterschaft. Mit NBA-Star Jokic und einer beeindruckenden Statistik im Rücken beginnt die Titeljagd der Favoriten.

Die Europameisterschaft für Serbiens Basketballer steht unmittelbar bevor. Mit dem heutigen Abendspiel gegen Estland um 20:15 Uhr fällt der Startschuss für die „Adler“ und zugleich der Schlusspunkt der ersten Runde in Gruppe A. Das lange Warten hat ein Ende, die Eurobasket ist endlich da.

Nach dem Auftakt gegen die Esten folgt für die serbische Nationalmannschaft ein dichtes Programm: Bereits am Freitag um 20:15 Uhr wartet Portugal, tags darauf um 17:00 Uhr Gastgeber Lettland. Nach einem wohlverdienten Ruhetag steht am 1. September um 20:15 Uhr das Duell mit Tschechien auf dem Plan, ehe die Gruppenphase am 3. September um 20:15 Uhr gegen die Türkei ihren Abschluss findet.

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache zugunsten der Serben: 14 der letzten 15 EM-Gruppenspiele konnte die Nationalmannschaft für sich entscheiden. Die Esten hingegen verloren ihre letzten drei Auftaktpartien bei Europameisterschaften – alle mit mindestens 20 Punkten Differenz. Ob Zahlen und Tradition in diesem Duell tatsächlich eine Rolle spielen, bleibt abzuwarten. Bei der letzten Eurobasket glänzte Serbien mit einer Trefferquote von 51,3 Prozent aus dem Feld – Bestwert des gesamten Turniers. Estland kam damals nur auf 40,8 Prozent und landete damit auf den hinteren Plätzen. Auch von der Freiwurflinie zeigten die Balten während der Qualifikation Schwächen – mit 65,8 Prozent war nur Ungarn (62,8%) noch ungenauer.

⇢ Serbien vs. Slowenien: Jokić und Dončić liefern heute ein Basketball-Duell



Pesics Turnierstrategie

„Basketball genießt in Estland große Popularität, sie haben talentierte Spieler in ganz Europa verteilt. Wir begegnen jedem Gegner in Riga mit enormem Respekt. Unabhängig davon, wer uns gegenübersteht, bereiten wir unsere Taktik vor. Wir repräsentieren Serbien und konzentrieren uns täglich auf unsere eigene Leistung – stets mit Respekt vor dem Gegner. Uns ist bewusst, dass Estland besonders motiviert gegen uns auftreten wird, daher wollen wir das Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Minute kontrollieren.“

„An die Fans in der Heimat richten wir die Botschaft: Feuert uns an, schenkt uns euer Vertrauen und eure Unterstützung. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wissen um die Erwartungshaltung, jedes Spiel zu gewinnen. Wir arbeiten im Stillen, wollen unsere Anhänger begeistern, sprechen nicht von Ergebnissen, sondern vom Prozess und dem nächsten Spiel. Tag für Tag wollen wir uns steigern. Wir hoffen, dass sie uns bei jedem Auftritt in der Halle Rückenwind geben werden“, erklärte Trainer Svetislav Pesic am Vorabend des Turnierbeginns.

Nicht nur eine ganze Nation fiebert dem Auftakt entgegen, sondern auch Basketballfans weltweit. So hat beispielsweise ein Café in Denver angekündigt, sämtliche Partien von Nikola Jokic und seinen Teamkollegen zu übertragen – inklusive Spielplan der „Adler“ in den sozialen Netzwerken.

Auffällig am Spielplan: Mit Ausnahme der Partie gegen Lettland um 17 Uhr finden alle Begegnungen am Abend statt. Besonders herausfordernd wird es gegen die Gastgeber, denn nach dem Portugal-Spiel werden die Serben erst gegen Mitternacht im Hotel eintreffen. Kaum zwölf Stunden später müssen sie bereits wieder aufbrechen zur Riga Arena, um gegen den vermutlich stärksten Gruppengegner anzutreten.

Die „Adler“ können den Turnierstart kaum erwarten. „Ich bin glücklich, dass es endlich losgeht. Wie es letztendlich laufen wird, werden wir sehen – wir fokussieren uns nur auf das nächste Spiel, so wurden wir trainiert. Wir werden mehr als 100 Prozent geben. Die Unterstützung der Fans bedeutet uns natürlich enorm viel, und ich hoffe, dass wir das bestmögliche Ergebnis erzielen können“, betonte Kapitän Bogdan Bogdanovic.

Estlands Herausforderung

Estlands Coach Heiko Ranula hat mehrfach die Herausforderung der schweren Gruppe A hervorgehoben und überraschte vor dem Serbien-Spiel mit einem Lächeln: „Diese Aufgabe ist eine große Herausforderung für uns, der wir uns gerne stellen. Wir blicken gespannt auf den Auftakt. Was Serbien betrifft – wir wissen um ihre Qualität, sie sind die Hauptfavoriten. Ich werde nicht lügen und behaupten, dass wir sie schlagen werden. Vielmehr geht es darum, unser Spiel gegen jeden Gegner durchzuziehen und das kämpferischste Team auf dem Parkett zu sein.“

Auf die Frage nach einer speziellen Taktik gegen Nikola Jokic antwortete der estnische Trainer mit einem verschmitzten Lächeln: „Natürlich. Wir werden versuchen, Jokic anzugreifen, wann immer wir können.“ Er führte aus: „Wir wissen, dass er ein herausragender Spieler ist. Aber wie jedes gute Team oder jeder Ausnahmekönner hat auch er Schwächen, die wir auszunutzen versuchen werden. Seien wir jedoch ehrlich – es geht nicht nur um Jokic, sondern um das gesamte Team. Dies ist erst der Auftakt eines langen Turniers, und wir können uns nicht auf einen einzelnen Spieler fixieren. Wir wissen, wie schwer er zu stoppen ist, aber wir haben einen Matchplan und werden sehen, ob er funktioniert.“

Sim Sander Vene mag vielen Basketballfans kein Begriff sein – außer den wahren Kennern. Der 34-jährige Kapitän Estlands bringt dennoch Euroleague-Erfahrung mit, spielt aktuell für Siauliai in Litauen und erinnert sich besonders an einen früheren Teamkollegen: Aleksa Avramovic, mit dem er 2018 die Kabine in Varese teilte. Auf die Frage von Nova.rs, wie er ihn in Erinnerung hat, antwortete er: „Jeder weiß, dass Aleksa eine andere Energie hat als alle anderen – sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon. Er ist ein besonderer Typ und ein hervorragender Spieler. Wir tauschen gelegentlich Nachrichten aus, aber vor dem Spiel werden wir nicht viel reden. Danach werden wir sicher ein paar Worte wechseln.“

Über Serbiens Stärke verlor er nicht viele Worte, sondern beschrieb die Macht der „Adler“ bildlich: „Wenn man die Zeitung aufschlägt oder einen Blick in die sozialen Medien wirft – überall spricht man über Serbien. Da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Wir stehen nicht unter Druck, was vielleicht ein Vorteil zum Turnierstart ist. Wir werden versuchen, fokussiert zu bleiben und unser Spiel durchzuziehen. Man weiß nie, was passieren kann, wenn man erst einmal auf dem Parkett steht. Wir hatten einen langen Sommer mit intensiver Vorbereitung, jetzt warten wir auf die Spiele und werden sehen, was passiert.“

Serbien gegen Estland – der erste von neun Schritten auf dem Weg zu jenem Moment, auf den eine ganze Nation sehnsüchtig wartet.

Dass am 14. September wahr wird, wovon seit Monaten oder länger geträumt wird.