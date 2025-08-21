Serbien vs. Slowenien: Jokić und Dončić liefern heute ein Basketball-Duell

Die Arena in Belgrad verwandelt sich heute Abend in einen Basketball-Hexenkessel. Über 20.000 Fans werden erwartet, wenn Serbien und Slowenien im letzten offiziellen Test vor der Europameisterschaft aufeinandertreffen. Das Duell der Superstars Nikola Jokic, Luka Doncic und Bogdan Bogdanovic verspricht ab 20 Uhr Basketballkunst auf höchstem Niveau.

Die Rollenverteilung scheint klar: Serbien geht als Hauptfavorit auf EM-Gold ins Rennen, während Slowenien in der FIBA-Rangliste (Basketball-Weltverband) aktuell den zehnten Platz belegt.

Serbiens Siegesserie

Die serbische Auswahl präsentierte sich in der Vorbereitung bislang makellos. Sechs Testspiele, sechs Siege – gegen Bosnien und Herzegowina, Polen, Griechenland, Zypern, Tschechien und zuletzt Deutschland ließ das Team um NBA-Superstar Jokic nichts anbrennen. Die Slowenen hingegen durchleben eine durchwachsene Vorbereitungsphase. Nach vier Niederlagen in Folge gegen Deutschland (zweimal), Litauen und Lettland gelang dem Doncic-Team erst kürzlich wieder ein Erfolgserlebnis.

Der 93:81-Sieg gegen Großbritannien dürfte dem slowenischen Team neues Selbstvertrauen für den Härtetest in Belgrad gegeben haben. Für beide Mannschaften ist es die letzte Generalprobe vor dem offiziellen Start der Europameisterschaft 2025, wo Serbien laut Experten zu den Top-Favoriten auf den Titel zählt.

Wer das Basketballspektakel nicht live in der Arena verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Partie im Fernsehen auf RTS 1 zu sehen oder den Liveblog auf Nova.rs zu verfolgen. Die Belgrader Arena ist bereits ausverkauft – ein Zeichen für die große Vorfreude der Fans auf dieses prestigeträchtige Duell zwischen den beiden Balkan-Rivalen.