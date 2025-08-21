Heimlicher WhatsApp-Test: Wer hat deine Nummer wirklich gespeichert?

WhatsApp bietet ein verstecktes Feature, mit dem Nutzer herausfinden können, wer ihre Nummer wirklich gespeichert hat. Der Trick funktioniert über die Broadcast-Funktion.

Der weltweit führende Messenger-Dienst WhatsApp, der zum Meta-Konzern gehört, dominiert nicht nur in Österreich den Markt. Der Dienst bietet seinen Nutzern zahlreiche Funktionen, darunter auch eine weniger bekannte Möglichkeit: Mit dem Broadcast-Feature lässt sich herausfinden, welche Personen die eigene Telefonnummer tatsächlich in ihren Kontakten gespeichert haben.

Das Broadcast-Feature wurde ursprünglich entwickelt, um identische Nachrichten an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden. Der entscheidende Punkt dabei: Es funktioniert nur bei gespeicherten Kontakten. In der offiziellen Beschreibung von WhatsApp heißt es: „Broadcast-Listen sind gespeicherte Listen von Kontakten, denen du einfach immer wieder Nachrichten senden kannst, ohne sie jedes Mal neu auswählen zu müssen.“ Jede Liste kann maximal 256 Personen umfassen.

Wichtig ist laut der Funktionsbeschreibung, dass nur jene Personen die Broadcast-Nachricht erhalten können, die auch die Nummer des Absenders in ihren Kontakten gespeichert haben. Fehlt dieser Eintrag im Telefonbuch des Empfängers, kommt die Nachricht nicht an.

Kontakte überprüfen

Wer eine Broadcast-Nachricht erhält, sieht diese als normale individuelle WhatsApp-Mitteilung – es entsteht keine Gruppenkonversation. Als Absender kannst du anhand der Lesebestätigungen nachvollziehen, ob deine Nachricht gelesen wurde. Bleibt die Lesebestätigung aus, deutet dies darauf hin, dass der Empfänger deine Nummer nicht gespeichert hat und die Nachricht deshalb gar nicht zugestellt wurde.

Allerdings ist bei der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht geboten: Eine ausbleibende Lesebestätigung kann auch andere Ursachen haben. Beispielsweise wenn der Empfänger WhatsApp längere Zeit nicht öffnet oder seine Lesebestätigungen deaktiviert hat. Für einen zuverlässigen Test müssen sowohl beim Absender als auch beim Empfänger die Lesebestätigungen aktiviert sein.

Einrichtung nutzen

Die Einrichtung einer Broadcast-Liste erfolgt bei Android-Geräten über das Drei-Punkte-Menü in den Einstellungen. iPhone-Nutzer finden die Option im Einstellungen-Reiter. Nach Auswahl von „Broadcast-Listen“ beziehungsweise „Broadcast-Nachrichten“ kann man über „Neue Liste“ die gewünschten Kontakte hinzufügen.

Zu beachten ist dabei: Eine Broadcast-Liste muss mindestens zwei Kontakte enthalten. Wichtig ist auch, dass die Broadcast-Funktion ausschließlich auf Mobilgeräten verfügbar ist und nicht in der Desktop- oder Webversion von WhatsApp genutzt werden kann.