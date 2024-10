Spanien besiegt Serbien und stürmt das Viertelfinale

Spanien hat sich als amtierender Europameister im Fußball mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen Serbien einen Platz im Viertelfinale der Nations League gesichert. Dieser klare Heimsieg in Córdoba stellt sicher, dass die spanische Mannschaft in der Gruppe 4 der Liga A schon zwei Runden vor Schluss fest auf einem der ersten beiden Plätze bleibt.

Spannung in Gruppe 1: Portugal und Kroatien mit soliden Leistungen

In Gruppe 1 der Liga A verfolgen Portugal und Kroatien unbeirrt ihren Kurs Richtung Viertelfinale. Portugal musste sich in einem von Defensivtaktik geprägten Duell mit einem 0:0 gegen Schottland zufriedengeben, während Kroatien sich in einem aufregenden Spiel ein 3:3-Unentschieden in Polen erkämpfte. Diese Ergebnisse lassen beide Mannschaften weiterhin gute Aussichten auf das Erreichen der besten acht Teams des Wettbewerbs.

Mit den noch ausstehenden Spielen bleibt die Spannung in den jeweiligen Gruppen trotz der nun feststehenden Spanier im Viertelfinale hoch, und die Platzierungen können noch weitere Überraschungen für die beteiligten Teams bereithalten.