Der legendäre Franzose Zinedine Zidane ist seit drei Jahren arbeitslos, aber heute kündigt die spanische Zeitung Mundo Deportivo seine große Rückkehr an, da sie behaupten, dass er kurz davor steht, den Münchner Bayern zu übernehmen!

Zidane, bekannt fur seine bedachte und strategische Herangehensweise, sucht offenbar nach einem Verein, der seinen Ambitionen gerecht wird. Der FC Bayern, als einer der grossten Fussballvereine Europas, entspricht scheinbar allen Kriterien, die der Franzose fur seine Ruckkehr an die Seitenlinie nach einer dreijahrigen Auszeit gesetzt hat. Grosse, Stabilitat und die Chance, um alle grossen Titel zu kampfen, machen den Munchner Klub zu einer idealen Anlaufstelle fur den Trainer, der finanzielle Aspekte stets als sekundar betrachtet.

Lesen Sie auch: Kroate wird neuer Trainer von Lazio Rom Er tritt damit in die Fußstapfen von Maurizio Sarri, der nach einer Reihe von Niederlagen den Rückzug antrat.

Thomas Tuchel verlässt FC Bayern München! Der FC Bayern München trennt sich überraschend von Trainer Thomas Tuchel am Ende der laufenden Saison.

Kehrt Niko Kovac zum FC Bayern München zurück? Die Verantwortlichen betonen zwar, an Tuchel festhalten zu wollen, doch die Gerüchteküche brodelt und schickt Nachfolger ins Rennen.

Aus Madrid nach Munchen: Zidanes Bilanz spricht Bande

Obwohl Zidane hinsichtlich seiner Trainerkarriere bisher ausschliesslich mit Real Madrid verbunden wird – wo er dreimal die Champions League und zweimal die spanische Meisterschaft gewann – wurde er auch regelmassig als potenzieller Nationaltrainer Frankreichs gehandelt. Doch bisher hat Didier Deschamps seinen Posten als Cheftrainer der ‚Trikolore‘ sicher behalten.

In Munchen konnte Zidane nun auf einer neuen Buhne seine Erfolgsgeschichte weiterschreiben und dem FC Bayern das nachste goldene Kapitel hinzufugen. Die Fans und die Fussballwelt halten den Atem an, in Erwartung der offiziellen Bekanntgabe, die eine neue Ara bei den Bayern einleiten konnte.