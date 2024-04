Bosnische Fußball-Legende wird jetzt Nationaltrainer!

Das lange Warten der Fußballfans hat ein Ende. Sergej Barbarez, der unvergessene Held des Hamburger SV, kehrt zurück ins Rampenlicht des Fußballs – dieses Mal an der Seitenlinie als Nationaltrainer Bosniens. Quellen zufolge scheint sein Engagement fast beschlossen, allerdings steht die offizielle Vertragsunterzeichnung noch aus. Ein vielversprechender Instagram-Post des 52-Jährigen, in dem er die Nationalflagge seiner Heimat präsentiert und verheißungsvoll verkündet „Es wird fortgesetzt“, lässt die Herzen der Anhänger höherschlagen.

An die glorreichen Tage, als Barbarez für die Hamburger 22 Saisontore ablieferte und sich die Bundesliga-Krone aufsetzte, erinnern sich die Fans gerne zurück. Zwischen 2000 und 2006 stürmte der Angriffskünstler in 207 Partien auf das Tor und traf beeindruckende 73 Mal für die Rothosen. Nach seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen ließ er 2008 die aktive Karriere ausklingen – ein Karriereweg, der in Hannover begann und ihn über Stationen wie Union Berlin, Hansa Rostock und Borussia Dortmund führte.

Spekulationen gab es zuletzt viele, besonders um eine mögliche Zusammenführung mit dem heutigen HSV-Trainer Steffen Baumgart in Hamburg. Die beiden einstigen Kontrahenten bei Hansa Rostock hätten für eine spannende Konstellation gesorgt. Doch mit Barbarez‘ vermeintlich feststehendem Nationaltrainer-Posten scheinen diese Gerüchte nun obsolet.

Lesen Sie auch: Kroatien-Fan, Aberglaube & Co.: Das wusstet ihr über Victoria Beckham nicht!Trotz ihres Erfolges scheint die Designerin weiterhin bodenständig zu bleiben. Diese 5 Dinge wusstet ihr über Victoria nicht!

Kroatien-Fan, Aberglaube & Co.: Das wusstet ihr über Victoria Beckham nicht!Trotz ihres Erfolges scheint die Designerin weiterhin bodenständig zu bleiben. Diese 5 Dinge wusstet ihr über Victoria nicht! Heimat ruft: Hat Ronaldo Saudi-Arabien verlassen?Cristiano Ronaldo könnte sein Engagement bei Al Nassr vorzeitig beenden und eine Rückkehr nach Portugal planen.

Heimat ruft: Hat Ronaldo Saudi-Arabien verlassen?Cristiano Ronaldo könnte sein Engagement bei Al Nassr vorzeitig beenden und eine Rückkehr nach Portugal planen. Mini-Messi erobert Fußballwelt: 5 Tore gegen Barcelona! (VIDEO)Der Sohn von Lionel Messi zeigt bereits auf dem Spielfeld, dass er das Potential hat, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten.

Neues Kapitel

Nun steht Sergej Barbarez also vor einer neuen Herausforderung, die ihn auf die Trainerbank der bosnischen Nationalmannschaft führen könnte. Ein Foto, eine Flagge und ein Satz reichen aus, um die Fußballwelt ins Grübeln zu versetzen. Während Details noch zu klären sind, steigt die Vorfreude auf das, was kommen mag. Es scheint, als hätte einer der prägenden Spieler der Bundesliga-Geschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen – diesmal als Stratege am Spielfeldrand. Bosnien erwartet die Rückkehr eines seiner prächtigsten Fußballsöhne.