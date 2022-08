Spannende Netflix Serien – Hier kann man einfach nicht wegschalten!

Nichts lenkt einen so effektiv vom Alltag ab wie eine spannende Serie, die einen förmlich zum Weiterschauen zwingt. Es gibt derzeit viele spannende Netflix Serien, die dieses Kriterium erfüllen. Egal, ob Miniserien oder jahrelang erfolgreich laufende Serien, die 5 besten Serien auf Netflix, die mit Spannung und guter Unterhaltung punkten, sollen einmal etwas näher vorgestellt werden.

Spannende Netflix Serien

1. The Fall – Tod in Belfast

Die Serie „The Fall – Tod in Belfast“ hat nicht nur in Großbritannien in vielerlei Hinsicht für Furore gesorgt. Und das nicht nur deswegen, weil Gillian Anderson und Jamie Dornan in ihren Rollen als Superintendent Stella Gibson und Familienvater Paul Spector brillieren. Die zielstrebige und kühl wirkende Ermittlerin Stella Gibson wird nach Belfast geschickt, um in einem mysteriösen und bisher noch ungelösten Mordfall zu ermitteln.

Dabei hat sie es nicht nur mit ihrem Gegenspieler, dem scheinbar fürsorglichen Familienvater, Ehemann und Familientherapeut Paul Spector zu tun, sondern sieht sich zudem mit politisch motivierten Verbrechen der nordirischen Stadt Belfast konfrontiert. Bereits ab Beginn der Serie weiß der Zuschauer, wer der sexuell motivierte Serienmörder ist und begleitet ihn bei den Vorbereitungen seiner Verbrechen. Docg das tut der Spannung der Serie keinen Abbruch. Im Gegenteil. Die langsame Erzählweise sowie das Hinabsteigen in die Psyche von Täter und Ermittlerin hat einen ganz besonderen Reiz, den nur sehr wenige Serien bieten können. Zu den Netflix Serientipps zählt diese beeindruckende Sendung auf jeden Fall.

2. Haus des Geldes

Ein Räuber und Gendarm Spiel der besonderen Art bietet die Netflix Serie „Haus des Geldes“ aus Spanien. Im Zentrum dieser Serie steht ein Verbrechergenie, genannt „der Professor“, der den spektakulärsten Raubüberfall der spanischen Geschichte plant. An seiner Seite hat er zu diesem Zweck ein Team von acht Dieben, die selbst untereinander ihre wahren Identitäten nicht kennen, wollen zu diesem Zweck die Banknotendruckerei infiltrieren und Geiseln nehmen.

Atemlose und actionreiche Spannung, viele Waffen und interessante Konflikte innerhalb des Teams führen dazu, dass der Zuschauer mit immer neuen inhaltlichen Wendungen und zugespitztem Nervenkitzel rechnen kann und muss. Langweilig wird einem mit dieser spanischen Serie sicher nicht.

3. Orphan Black

Spannende Serien für Frauen gibt es bei Netflix auch einige zu entdecken. Eine davon ist „Orphan Black“. Die Thriller Serie mit Science-Fiction Elementen handelt vom Leben der Kleinkriminellen Sarah Manning, die nach einigen Monaten der Abwesenheit wieder zu ihrer kleinen Tochter und ihrer früheren Pflegemutter zurückkehrt. Auf dem Weg dorthin, beobachtet sie eine Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht dabei, wie sie sich vor einen Zug wirft. Sie nimmt die Identität der fremden Frau an und setzt damit in Ereignisse in Gang, die sie schon schnell nicht mehr unter Kontrolle an. Denn die fremde Frau gleicht ihr nicht einfach nur, sie sind beide Klone. Und sie sind nicht die einzigen.

4. Breaking Bad

Wer lustige Serien sucht, die zudem spannend und unterhaltsam sind, ist bei Breaking Bad genau richtig. Die Sendung ist beinahe schon Kult und hat noch jeden, der angefangen hat sie zu schauen, in seinen Bann zu ziehen. Hauptpersonen der Serie sind der an Krebs erkrankte Chemielehrer Walter White sowie dessen ehemaliger Schüler und kleinkrimineller Drogendealer Jesse Pinkman.

Um seine Familie nach seinem Tod versorgen zu können, kommt Walter White auf die Idee, selbst ganz groß ins Drogengeschäft einzusteigen. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, er wird zu einer echten Legende werden. Die Serie zählt definitiv zu den Netflix Serientipps.

Spannende Netflix Serien aus Deutschland gesucht?

5. Dark

Spannende Netflix Serien aus Deutschland gesucht? Diese vielschichtige Serie gehört definitiv dazu. Die aus drei Staffeln bestehende Sendung ist ein spannendes Science-Fiction und Mystery Format, zu dessen Beginn zwei Kinder in der deutschen Stadt Winden spurlos verschwinden. Doch dieses Verschwinden ist viel mehr als nur ein herkömmliches Verbrechen, sondern der Beginn einer Reise in düstere Geheimnisse quer durch die Zeit. Die Handlungsstränge sind komplex und verwoben, doch die Spannung baut sich unaufhaltsam auf. Deutsche Spannung der Extraklasse!