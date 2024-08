Speiseeis-Produktion in Europa: Wer ist die Nummer eins?

Deutschland behauptet sich als führende Nation in der europäischen Speiseeis-Produktion und stellt mit über 600 Millionen Litern die größte Menge her. Damit übertrifft es sogar Eisliebhaber-Nationen wie Frankreich und Italien. Diese beeindruckenden Produktionszahlen gehen einher mit einem Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro in der deutschen Eiscremeindustrie.

Der Aufstieg des Fair-Trade-Eis

Besonders bemerkenswert ist der rasante Aufschwung von Fair-Trade-Eis in Deutschland. Während der Umsatz 2015 noch bei bescheidenen 15 Millionen Euro lag, erreichte er 2022 beeindruckende 185,37 Millionen Euro. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für nachhaltige und faire Produktionsbedingungen.

Quelle: Eurostat

Beliebtheit der Eisdielen ungebrochen

In Deutschland ist das offene Eis aus der Eisdiele weiterhin besonders beliebt. Im Jahr 2021 gab es deutschlandweit rund 4.909 umsatzsteuerpflichtige Eisdielen und -salons. Besonders in Städten wie Dresden, Leipzig und Bochum findet man pro 100.000 Einwohner die meisten Eisdielen. Diese hohe Dichte spiegelt die anhaltende Beliebtheit von handgemachtem Eis wider.

Quelle: Eurostat

Steigende Preise für Speiseeis

Wie viele andere Lebensmittel, so ist auch Speiseeis von den steigenden Preisen betroffen. Die Herstellung und Lagerung von Eis erfordert stromintensive Kühlanlagen, was die Produktionskosten in die Höhe treibt. Infolge dessen mussten viele Eisdielen die Preise für eine Kugel Eis anpassen, was insbesondere in größeren Städten spürbar wurde.