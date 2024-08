Drogen in Hilfspaketen für Bedürftige gefunden

In einem verstörenden Vorfall in Neuseeland wurden anonym gespendete Süßigkeiten mit gefährlichen Mengen an Methamphetamin in Lebensmittelpaketen an Bedürftige verteilt. Diese Süßigkeiten, leuchtend gelbe Ananasbonbons der Marke Rinda, haben bisher drei Menschen in medizinische Behandlung gebracht.

Verdächtige Bonbons in Neuseeland

Laut Glenn Baldwin, einem Sprecher der neuseeländischen Polizei, ist derzeit noch unklar, wie die gefährlichen Bonbons in den Umlauf geraten konnten. Die unbekannte Person, die die Zuckerl bereitgestellt hat, übergab sie der gemeinnützigen Stiftung Auckland City Mission in einer versiegelten Einzelhandelsverpackung. Diese Stiftung verteilte die Bonbons anschließend in ihren Hilfspaketen. Baldwin betonte die Wichtigkeit, die Öffentlichkeit über die Gefahr dieser Bonbons zu informieren und erwähnte, dass die Polizei derzeit untersucht, wie viele Stück im Umlauf sind und woher sie stammen.

FOTO: zVg

Unklarer Ursprung der Süßigkeiten

Helen Robinson, Chefin der Auckland City Mission, vermutet, dass die Bonbons an etwa 300 bis 400 bedürftige Menschen verteilt wurden. Die Untersuchung der Süßigkeiten begann, nachdem eine Person die Stiftung auf den seltsamen Geschmack aufmerksam gemacht hatte. „Tests bestätigten sofort, dass es sich um potenziell tödliche Mengen an Methamphetamin handelt“, sagte Robinson.

Gefährliche Dosis Methamphetamin

Sarah Helm, Geschäftsführerin der neuseeländischen Drug Foundation, erklärte, dass etwa drei Gramm Methamphetamin in einem der untersuchten Bonbons gefunden wurden. Eine übliche Dosis zum Schlucken liegt zwischen 10 und 25 Milligramm, somit enthielt ein Bonbon bis zu 300 Dosen. „So viel Methamphetamin zu schlucken ist extrem gefährlich und kann zum Tod führen“, betonte Helm.

Lesen Sie auch: EM-Aus für Nikola Vlasic: Herber Schlag für Kroatien Diese Hiobsbotschaft traf die Mannschaft hart, insbesondere vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Albanien.

Priester wegen Drogen verhaftet Ein 29-jähriger Priester wurde im Waldviertel wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz festgenommen.

Teilzeitärzte: Einschränkungen für Wahlarztpraxen geplant Wien debattiert über eine mögliche Änderung im Gesundheitswesen: Sollen Teilzeitärzte von Wahlarztpraxen ausgeschlossen werden?

Glück im Unglück

Glücklicherweise haben viele der Betroffenen die Süßigkeiten wegen ihres ungewöhnlichen Geschmacks gleich wieder ausgespuckt und somit keine größeren gesundheitlichen Schäden erlitten. Die Auckland City Mission zeigte sich erschüttert über diesen Vorfall und betonte, dass sie auf die Großzügigkeit der Öffentlichkeit angewiesen sei, um Menschen in Not zu helfen.