Satansbratan, Toni Polster & Co. verteilen ab heute gratis Würstl

Vergangenen Donnerstag traten Amazon, die Metzgerei Maier, Lebensmittelexperten, Fleischhauer aus ganz Österreich, Vertreter der AMA Marketing, Lehrlinge und Studenten gemeinsam an, um mit einem prominenten Weltrekordteam, darunter Toni Polster, Silvia Schneider und Satansbratan den Rekord für die „längste Wurstkette der Welt“ zu brechen. Mit 3,652 km gelang es dem Team, den aktuellen Rekord aus Belgien zu brechen.

Die Weltrekord-Würstl sowie eine vegane Variante – das Bio-Pilz-Würstl von Hut & Stiel – gibt es nun am Amazon Prime Day am 16.-17. Juli für Prime-Mitglieder gratis und solange der Vorrat reicht an 16 ausgewählten Würstelständen in allen Bundesländern zu verkosten – 7 Standorte davon in Wien. Alle Prime-Würstelstände sind unter www.amazon.at/prime-wurst ersichtlich. 10.000 Stück werden darüber hinaus über die Tafel Österreich an Bedürftige verteilt. Zusätzlich werden Amazon Mitarbeiter im Rahmen eines Volunteering bei der Team Österreich Tafel in Graz Würste grillen und verteilen.

Gratis Würstlessen am Prime Day

Am kommenden Dienstag (16. Juli) grillt das Weltrekord-Team bestehend aus Publikumslieblingen wie Silvia Schneider, Satansbratan, Toni Polster, Sonnenscheincatering und Billie Steirisch persönlich in Wien, Stockerau, Linz und Graz. Toni Polster grillt von 12-14 Uhr am Würstelstand zum Kaiser auf der Kärntner Straße/Ecke Krugerstraße in Wien. Satansbratan tritt seinen Dienst als Grillmeister am 16. Juli um 17 Uhr bei Hermann`s Würstelstand in der Stiftgasse (Apcoa Garage) bei der Mariahilferstraße an.

„Wir freuen uns, die österreichische Würstlstandkultur hochleben zu lassen. Würstlstände gehören zum Stadtbild wie die Kaffeehäuser oder der Stephansdom zu Wien. Kürzlich wurde auch die Initiative zur Anerkennung als Weltkulturerbe gestartet. Wir von Amazon möchten diese Institution mit der einzigartigen Aktion für österreichische Prime-Mitglieder unterstützen und hoffen, dass viele unserer Kunden und Kundinnen von dem Extra-Würstl Gebrauch machen werden“, so Daniela Plekat, Interim Country Lead Österreich bei Amazon.

Lesen Sie auch: Die längste Wurstkette der Welt kommt aus Österreich!27.543 Käsekrainer wurden zu einer 3,652 km langen Wurstkette verbunden und somit der bestehende Rekord von 3,543 km gebrochen.

Die längste Wurstkette der Welt kommt aus Österreich!27.543 Käsekrainer wurden zu einer 3,652 km langen Wurstkette verbunden und somit der bestehende Rekord von 3,543 km gebrochen. Lotto-Revolution in Österreich: DAS ändert sich ab MittwochAb dem 17. Juli 2024 erleben Lottofans in Österreich eine spürbare Veränderung: Die Preise pro Tipp werden angepasst.

Lotto-Revolution in Österreich: DAS ändert sich ab MittwochAb dem 17. Juli 2024 erleben Lottofans in Österreich eine spürbare Veränderung: Die Preise pro Tipp werden angepasst. Österreich im Wetterchaos: Sonne, Sturm und Regen!Österreich erlebt eine turbulente Wetterwoche mit Unwettern, Sonnenschein, starken Böen und wechselnden Wetterlagen.

Über den Weltrekord

Anlässlich des Amazon Prime Day wurde am 11. Juli in den Wiener Sofiensälen ein GUINNESS WORLD RECORD™ Titel über die längste Wurstkette der Welt nach Österreich geholt und somit der Rekord von VZW Worstenfeesten in Belgien, der am 15. August 2013 mit einer Länge von 3.543,65 Metern aufgestellt worden war, gebrochen. Zuvor hatten im Jahr 2012 die Macelleria F.lli Cera den Rekord von der Fleischer-Innung Gelsenkirchen mit 1,5 km aus dem Jahr 2009 übertroffen und 2,5 km erstellt.

Der frisch gebackene Rekord aus Österreich für die längste Wurstkette der Welt besteht aus einer 3,652 km langen Wurstkette. Bei den eingesetzten Würsten handelt es sich um ein Qualitätsprodukt der oberösterreichischen Metzgerei Maier, das bereits im Vorjahr von einer prominenten Jury rund um Toni Polster, Gastronom Nuriel Molcho, Gastro-Redakteurin Elisabeth Brandlmayer und Gastro-Influencer Martin Puttler zur besten Wurst Österreichs – der Prime Wurst – gewählt wurde. Die Prime-Wurst gab es letztes Jahr am Prime Day – dem Schnäppchen-Tag für Prime Mitglieder – gratis am Würstlstand.