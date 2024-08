Wien-Favoriten: 24-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden

In Wien-Favoriten wurde ein 24-jähriger Mann tot in seiner Wohnung entdeckt. Bereits vor drei Tagen hatte ein Mitbewohner den Slowaken regungslos in seinem Bett gefunden.

Der Finder begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und alarmierte die Rettungskräfte. Doch als die Einsatzkräfte der Berufsrettung eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Todesursache unklar

Der verstorbene 24-Jährige wies Verletzungen im Kopfbereich auf, die nun Rätsel aufgeben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich ergab die Obduktion, dass diese Verletzungen für den Tod des Mannes verantwortlich sind. Die genaue Ursache der Verletzungen bleibt jedoch ungeklärt. Es ist derzeit offen, ob der Slowake Opfer stumpfer Gewalt wurde oder ob ein unglücklicher Sturz die Verletzungen verursachte. Aufgrund dieser Unklarheiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, um die Umstände des Todesfalls aufzuklären.

Lesen Sie auch: Preisunterschiede bei Schulbedarf: Wo sich Vergleichen lohntDer Konsumentenschutz der AK Oberösterreich hat eine Preisanalyse veröffentlicht, die zeigt, dass beim Einkauf Einsparungen möglich sind.

Preisunterschiede bei Schulbedarf: Wo sich Vergleichen lohntDer Konsumentenschutz der AK Oberösterreich hat eine Preisanalyse veröffentlicht, die zeigt, dass beim Einkauf Einsparungen möglich sind. 23- Jähriger springt vom Sprungbrett und stirbtDie Polizei bezeichnete den Vorfall als „furchtbaren Unfall“ und erklärte, dass die Ermittlungen in diesem Fall abgeschlossen seien.

23- Jähriger springt vom Sprungbrett und stirbtDie Polizei bezeichnete den Vorfall als „furchtbaren Unfall“ und erklärte, dass die Ermittlungen in diesem Fall abgeschlossen seien. Pädophilen-Gruppe als Kinderchor-Fanclub enttarntDie Staatsanwaltschaft untersucht Vorwürfe gegen eine Pädophilen-Gruppe, die sich als Fan-Club eines französischen Kinderchors tarnte.

Leben in der WG

Die betroffene Wohnung ist eine Gemeinschaftsunterkunft, in der mehrere Personen leben. Darunter befinden sich einige slowakische Staatsbürger und ein Jordanier. Das Opfer selbst teilte sich das Zimmer mit zwei weiteren Männern. Derzeit ist noch unklar, ob die Mitbewohner in den Todesfall verwickelt sein könnten.