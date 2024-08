Wechselt der kroatische Superstar zu FC Barcelona?

Seit Hansi Flick das Traineramt beim FC Barcelona übernommen hat, arbeitet er unermüdlich daran, seine ideale Mannschaft zusammenzustellen. Nun sorgt eine interessante Personalentscheidung für Aufsehen.

Flick möchte Ivan Perisic zurückholen. Ivan Perisic, der eigentlich plante, seine beeindruckende Karriere ausklingen zu lassen, könnte schon bald wieder auf europäischem Spitzenfußball-Niveau zu sehen sein. Der 35-jährige Kroate, der bereits für renommierte Vereine wie Borussia Dortmund, den FC Bayern München, Tottenham Hotspur und Inter Mailand spielte, ist zurzeit bei Hajduk Split aktiv, seinem Heimatverein, der ihn einst ausbildete.

Flicks überraschende Anfrage

Wie die kroatische Tageszeitung „24sata“ berichtet, möchte Flick den erfahrenen Linksaußen beim FC Barcelona haben. Das Ziel ist jedoch weniger, Perisic als sportliche Verstärkung zu verpflichten. Vielmehr geht es um seine Rolle als Bindeglied in der Mannschaft. Perisic, der Flick noch aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern kennt, soll für mentale Unterstützung und Stabilität innerhalb der Kabine sorgen.

Perisic und Flick gewannen zusammen mit dem FC Bayern das Triple im Jahr 2020. Der Kroate ist daher bestens mit den Erwartungen und Anforderungen des Trainers vertraut. Zudem spricht Perisic mehrere Sprachen, was einen zusätzlichen Vorteil für die Kommunikation im internationalen Team darstellt.

Disziplinarische Probleme in Split

In jüngster Zeit gab es jedoch Unruhen bei Hajduk Split. Der neue Trainer Gennaro Gattuso suspendierte den erfahrenen Spieler wegen angeblicher Disziplinlosigkeit für ein Spiel. Diese Entwicklung könnte einen Wechsel beschleunigen und den Weg für Perisic frei machen, noch einmal auf der großen Bühne Europas zu glänzen.