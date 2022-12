Spektakel-Highlights zu Silvester am Balkan

Das Dubioza-Kollektiv wird an Silvester bei der „Ewigen Flamme“ im Herzen von Sarajevo die Bühne rocken. In Mostar wird Zeljko Bebek die Bürger:innen in das neue Jahr 2023 begleiten, Zabranjeno Pusenje wird in Tuzla auftreten, während Goca Trzan, Galija und Legende den Menschen in Banja Luka zu Silvester den Abend versüßen werden.

DJ Majk Rajd, Zera, Gazda Paja, Nuci und Voyage werden am 31. Dezember auf dem Platz vor dem Haus der Nationalversammlung in Belgrad auftreten, und Teodora Dzehverovic wird das neue Jahr mit einem Feuerwerk einläuten. Ein Konzert der Pop-Rock-Legenden auf dem Museumsplatz für zeitgenössische Kunst wurde angekündigt, bei dem Vlatko Stefanovski, Nikola Pejakovic, Kanda, Kodza und Nebojsa, Kerber auftreten werden.

Ein weiteres Konzert soll bei der “Wand” vor dem Belgrader Jugendzentrum von einer Reihe von jungen Musikern in Zusammenarbeit mit der Mailänder Stiftung Mladenovic stattfinden, und für Fans von Jazz und klassischer Musik wird das bereits traditionelle „Otmeno“-Programm in der Kolarc-Stiftung sowie weitere Programme organisiert.

Gleichzeitig treten am 31. Dezember in Novi Sad das britische Trio Kosheen, dann Stereo MC’s, Perpetuum Jazzile sowie die berühmten einheimischen Alternative-Bands Repetitor, Obojeni program und Monohrom auf.

Budva hat den Musicalstar des Jahres für den 31. Dezember gebucht – die Belgrader Künstlerin Ana Duric Konstrakta, die Serbien beim Eurovision Song Contest vertrat, sie wird einen 90-minütigen Auftritt haben, und zu Mitternacht tritt Zlatan Stipisic Gibonni auf, der die Bürger:innen von Budva und ihre Gäste ins Jahr 2023 musikalisch begleiten wird.

Das Warm-up am 30. Dezember wird vom Dubioza-Kollektiv und Marko Nastic vorbereitet, und für die “Repriza” am 1. Januar soll es “heiß” werden – das Publikum erwarten die Popstars Sara Jo, Senidah und den größten Popstar von Bosnien und Herzegowina Dino Merlin. Kotor geht auf Nummer sicher mit der Legende der Unterhaltungsmusik, Zdravko Colic, der am 31. Dezember mit seiner Begleitband auf dem Hauptplatz auftreten wird. Die Eröffnungsband wird die “junge sensationelle Boke-Band Toc” sein.

Der Hauptempfang in Zagreb findet auf dem Ban-Josip-Jelacic-Platz mit der Zagreber Band Pips, Chips & Videoclips, dem mysteriösen Duo Nipplepeople sowie einer Reihe von Talenten aus TV-Shows – A Side und The Voice – statt.

Severina wird die Bürger:innen ihrer Heimatstadt mit einem besonderen Konzert in das neue Jahr führen, und es wurde bestätigt, dass sie von dem Hip-Hop-Star Splits begleitet wird – dem beliebten Vojko V. Die fantastische Róisín Murphy wird zu Silvester in Sibenik auftreten, und sich die Bühne mit Ida Prester und ihrer Elektro-Pop-Band Lollobrigida teilen. Die Poprocker Vatra und die Queen Real Tribute Band begleiten die Menschen in Rijeka ins neue Jahr. In Dubrovnik sorgen Ante Gelo mit seiner Band und Petar Graso für den Empfang, in Osijek spielt Crvena Jabuka, in Pula Nina Badric, in Rovinj Toni Cetinski.

Die Sarajlije werden das neue Jahr in Sarajevo mit der Gruppe „Dubioza kolektiv“ einläuten, und in der Hauptstadt hat bereits der „Winterzauber auf Skenderija“ begonnen, der den Bürgern eine Vielzahl von Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen bietet.

Die Stadtverwaltung von Banjaluka hat noch nicht das vollständige Programm für die Begrüßung bekannt gegeben, aber feststeht, dass die Stadt Banjaluka 50.000 Euro für die Organisation des Konzerts zur Verfügung gestellt hat, um die Gruppe „Legende“ oder Goca Trzan auftreten zu lassen.