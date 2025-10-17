Spital mit Herz: Hier dürfen Ärzte auch Eltern sein

Zwischen Dienstplan und Familienleben: Das Herz-Jesu Krankenhaus in Wien-Landstraße beweist, dass medizinische Exzellenz und familienfreundliche Arbeitsbedingungen perfekt harmonieren können.

Das Herz-Jesu Krankenhaus wurde im Rahmen der Initiative „Taten statt Worte“ als familienfreundlichster Betrieb Wiens 2025 in der Kategorie Non-Profit Organisationen ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt das besondere Engagement der Einrichtung für eine Arbeitsumgebung, die berufliche Anforderungen mit familiären Bedürfnissen und individuellen Lebensphasen harmonisch verbindet. Zu den konkreten Maßnahmen zählen flexible Arbeitszeitmodelle, selbständige Dienstplanung sowie großzügige Karenz- und Altersteilzeitregelungen.

Besonders positiv bewertet wurden auch das umfassende Informations- und Beratungsangebot für Familien und zusätzliche Urlaubstage ab dem 43. Lebensjahr. Durch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und gezielte Gesundheitsförderung schafft das Krankenhaus ein Arbeitsumfeld, das langfristige Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen fördert.

Elvira Czech, Geschäftsführerin des Herz-Jesu Krankenhauses, unterstreicht: „Familienfreundlichkeit ist kein Zusatzangebot, sondern Teil unserer Identität“. Brigitte Awart-Resei, Leiterin Personalmanagement, ergänzt: „Nur wer sich im Team unterstützt fühlt und Raum für das eigene Familienleben hat, kann sich auch mit voller Energie für unsere Patient*innen einsetzen“.

Medizinische Expertise

Die orthopädische Fachklinik in Wien-Landstraße vereint hohe internistische Expertise in den Bereichen Rheumatologie (Gelenkerkrankungen), Osteologie (Knochenheilkunde) und Remobilisation. Als eines der führenden Zentren für Gelenksendoprothetik (künstliche Gelenke) und gelenkserhaltende Orthopädie bietet die Einrichtung mit ihren Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie jährlich rund 49.000 Patientinnen und Patienten eine umfassende Versorgung – sowohl stationär als auch ambulant.

Das Herz-Jesu Krankenhaus gehört zur Vinzenz Gruppe, ebenso wie die Vinzenz Kliniken Wien. Mit dieser Auszeichnung festigt das Herz-Jesu Krankenhaus seinen Stellenwert in der Wiener Gesundheitslandschaft. Die Einrichtung demonstriert als traditionsreiches Spital mit zeitgemäßem Anspruch, dass medizinische Spitzenleistungen und gesellschaftliche Verantwortung erfolgreich vereinbar sind.

Vinzenz Gruppe

Die Vinzenz Gruppe zählt zu den bedeutendsten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs. Das Leistungsspektrum reicht von der Prävention über die klinische Versorgung bis hin zu Pflege und Rehabilitation – ein ganzheitliches Angebot, das Menschen in allen Lebensphasen begleitet. 1995 von Ordensfrauen mit langjähriger Tradition in der Krankenpflege gegründet, verbindet die Gruppe christliche Grundwerte mit fortschrittlichem Denken, um die österreichische Gesundheitsversorgung zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Mit etwa 12.000 Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie innovativen Angeboten wie Gesundheitsparks betreut die Gruppe eine wachsende Zahl von Menschen bei gesundheitlichen Anliegen – sowohl analog als auch digital. Aus der Überzeugung heraus, dass zukunftsweisende Konzepte durch inspirierte Zusammenarbeit entstehen, setzt die Gruppe verstärkt auf Kooperationen mit Partnern.

Denn eine moderne Gesundheits- und Sozialversorgung entwickelt sich im Miteinander, stärkt die Menschen und kommt von Herzen.