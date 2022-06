Sprit im Sommer: Österreich wird teuerstes EU-Land

In Österreich werden die Tankpreise erneut teurer. Das sind die Gründe.

Corona und Krieg treibt Preis nach oben

Nachdem auch in großen Teilen Chinas die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, fahren auch viele Fabriken wieder hoch. Aus dem Grund steigt die Nachfrage beim internationalen Ölmarkt. Im Sommer erwartet man einen hohen Anstieg bei den Spritpreisen.

Faktoren für Teuerung

“Ein Öl-Embargo gegenüber Russland, die Lage in China sowie weitere globale Phänomene sind derzeit die Unsicherheitsfaktoren, die eine konkrete Preis-Prognose nur schwer möglich machen” sagt Doloszeski. Wenn es um den Sprit geht, so soll Österreich eines der teuersten Länder werden. Deutschland hat ein Gesetz beschlossen, welches die Energiesteuer auf Kraftstoffe senkt. Dieser soll ab heute den ganzen Sommer lang andauern.

Ungarn und Slowenien haben ihre Tankpreise ebenfalls geregelt. “Österreich wird im Sommer ziemlich sicher nicht mehr unter Tanktourismus leiden, weil unter den Nachbarländern nur noch die Schweiz noch teurer sein wird”, sagt Doloszeski gegenüber “Heute”.

Der günstigste Treibstoffpreis Europas

Laut ungarischem Kanzleiminister Gergely Gulyasbesteht hat Ungarn momentan den günstigsten Treibstoffpreis im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das führe zu einem “Treibstofftourismus” an den Tankstellen in den Grenzregionen. Tank-Touristen aus Österreich und anderen Ländern können aber keinen billigen Sprit mehr in Ungarn tanken. Das billige Tanken ist nur noch für Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen erlaubt.

Quelle: Heute-Artikel