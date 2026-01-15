Spurlos verschwunden: Eltern bangen um Isabella (25)

Seit über einer Woche fehlt jede Spur von Isabella Maria I. Die 25-jährige Wienerin verschwand nach ihrem letzten Lebenszeichen am 7. Jänner spurlos.

Die 25-jährige Isabella Maria I. wird seit mehr als einer Woche vermisst. Die junge Frau aus Wien-Meidling gab am 7. Jänner um 20.00 Uhr das letzte Lebenszeichen von sich. Seitdem fehlt von der 1,70 bis 1,75 Meter großen Wienerin mit langen gewellten braunen Haaren und einem Tattoo am Arm jede Spur.

Die Eltern, bei denen Isabella noch wohnt, sind in großer Sorge. Vor dem Hintergrund anderer beunruhigender Fälle vermisster Frauen erstattete die Mutter am 11. Jänner eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei.

Polizeiliche Ermittlungen

Von Seiten der Landespolizeidirektion Wien wurde die Vermisstenanzeige bestätigt. Die Beamten versichern, dass alle erforderlichen Ermittlungsschritte eingeleitet wurden, um den Aufenthaltsort der 25-Jährigen ausfindig zu machen. Bislang verliefen sämtliche Nachforschungen jedoch ohne Erfolg.

Mögliche Szenarien

Die Ermittler halten derzeit verschiedene Szenarien für möglich. Weder ein Unfall noch ein Verbrechen oder eine Verzweiflungstat können ausgeschlossen werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass sich die junge Frau bewusst von ihrer Familie distanzieren wollte.

Angehörige und Behörden hoffen nun dringend auf ein Lebenszeichen von Isabella Maria.