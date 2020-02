Stars mit homosexuellen Eltern

Die meisten von Ihnen konnten schon mit Stolz auf eine internationale Karriere und auf beneidenswerte Erfolge zurückblicken, bevor noch die ersten LGBTQ-Pride Paraden in aller Welt stattfanden. Einige haben damals wie auch heute ihre sexuelle Orientierung verborgen gehalten, aber es gab auch Persönlichkeiten, die sich öffentlich outeten.

Jennifer Grey

Grey spielte 1987 die Hauptrolle in dem weltbekannten Film „Dirty Dancing“. Als Baby eroberte sie die Herzen der ganzen Welt. In einem Interview mit dem „People Magazine“ erzählte sie vor fünf Jahren: „Ich bin sehr froh, dass mein Vater in seinem Leben an den Punkt gekommen ist, dass er als schwuler Mann frei leben kann.“ Joel Grey outete sich im Alter von 82 Jahren als gay.

Robert de Niro

Robert de Niro Senior verstarb 1993. Er war ein außergewöhnlicher Maler und betrachtete seine Kunst sowie auch seine Homosexualität als schwere Bürde. In seinem Tagebuch erwähnte er häufig seine inneren Kämpfe: „Ich habe den Punkt überschritten, an dem ich auf der Straße gehen und eine Galerie oder Kunst suchen kann.“ Als großes Zeichen der Dankbarkeit und zu Ehren seines Vaters widmete ihm Robert de Niro Jr. 2014 den Film „Remembering the Artist“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sir Robert De Niro (@robertdenirofan) am Feb 3, 2020 um 6:23 PST

