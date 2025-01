Stau-Chaos am Balkan – Reisende müssen stundenlang warten

Die Weihnachtsfeiertage sind traditionell gezeichnet von hohem Reiseaufkommen, da viele Menschen zu ihren Familien fahren. An diesem Wochenende trifft das Verkehrschaos besonders die Reisenden in den Balkanländer. Am Grenzübergang Bajakovo, zwischen Kroatien und Serbien, standen sie vor einem kilometerlangem Stau.

Geduld der Reisenden auf eine harte Probe gestellt

Derzeit kommt es an mehreren Grenzübergängen auf dem Balkan zu erheblichen Wartezeiten. Besonders betroffen ist der Übergang Horgoš/Röszke an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn, wo Reisende mit einer Wartezeit von bis zu neun Stunden rechnen müssen. Auch an der Grenze zwischen Kroatien und Serbien, am Übergang Bajakovo/Batrovci, gibt es Verzögerungen von etwa 4,5 Stunden bei der Ausreise aus Serbien.

Am Grenzübergang Tabanovce/Preševo, der Nordmazedonien und Serbien verbindet, dauert die Abfertigung rund 1,5 Stunden. Ebenso betroffen ist der Übergang Stara Gradiška/Bosanska Gradiška zwischen Kroatien und Bosnien und Herzegowina, wo Reisende bei der Einreise nach Kroatien ebenfalls etwa zwei Stunden warten müssen.

Die Wartezeiten können sich kurzfristig ändern, weshalb Reisenden dringend empfohlen wird, aktuelle Informationen, beispielsweise über borderalarm.com, vor der Abfahrt einzuholen. Alternativrouten oder weniger frequentierte Grenzübergänge können dabei eine sinnvolle Option sein, um Verzögerungen zu vermeiden.