Oma trifft der Schlag als sie diese Babykatze sieht (VIDEO)

In einem kleinen Dorf in der thailändischen Provinz Phetchabun ereignete sich kürzlich ein medizinisches Kuriosum: Ein Babykätzchen mit zwei Gesichtern kam zur Welt.

Diese seltene Anomalie, wissenschaftlich als kraniofaziale Duplikation oder Diprosopus bekannt, sorgt dafür, dass das Gesicht teilweise oder ganz verdoppelt wird.

Entdeckung

Die 82-jährige Dorfbewohnerin Durian Intawiset entdeckte das außergewöhnliche Kätzchen als es noch am Mutterkuchen hing. Durian berichtet in einem Social-Media-Post: „Eine Katze bei uns zu Hause hat ein Kätzchen mit 2 Köpfen, 4 Augen, 2 Nasen und einer Plazenta zur Welt gebracht“. Trotz dieser Missbildung schien das Jungtier wohlauf zu sein. Das Katzenbaby verhält sich wie eine gewöhnliche Katze und kann normal miauen.

Die Mutterkatze, „Nang Prae“, ist seit der Geburt des Kätzchens nicht mehr auffindbar. Damit dieses Kätzchen nicht dasselbe Schicksal erleidet wie ein vorheriges Junges von „Nang Prae“, das von der Mutter zurückgelassen wurde und verstarb, füttert die Frau es mit Ziegenmilch.

Glückskätzchen

Das Kätzchen wird in der Dorfgemeinschaft als Glücksbringer angesehen. Ersatzmutter Durian glaubt, dass ihrer Familie seit dem Fund auffällig viel Glück widerfahren würde: „Ich habe es behalten und seitdem läuft alles glatt, egal, was die Familie tut, und sie hat Glück.“

Katzen mit dieser seltenen Anomalie, oft als „Janus-Katzen“ bezeichnet, überleben in der Regel nur einen Tag, was dieses Tieres noch bemerkenswerter macht. Seitdem zieht es zahlreiche Neugierige in seinen Bann.