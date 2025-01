Auf diesem Autobahnabschnitt gilt jetzt Tempo 80

Seit über drei Jahrzehnten setzt sich Herbert Janschka, Bürgermeister von Wiener Neudorf, leidenschaftlich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der stark befahrenen A2 ein.

Anrainer atmen auf

Dieser unermüdliche Einsatz wurde im Dezember belohnt, als das Tempolimit auf 80 km/h gesenkt wurde. Die Entscheidung bringt Erleichterung für die zahlreichen Anrainer. „Seit 30 Jahren leben dort Hunderte Familien über dem gesetzlichen Grenzwert, was Lautstärke und Schadstoffemissionen betrifft“, so Janschka.

Die gesundheitsschädlichen Werte von Lärm und Emissionen, die regelmäßig die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten, stellten eine besondere Herausforderung dar. Trotz der Errichtung der höchsten Lärmschutzmauer Österreichs mit einer Höhe von 13 Metern, blieben die Belastungen stark ausgeprägt. Bürgermeister Janschka erkannte, dass bauliche Maßnahmen allein das Problem nicht lösen konnten: „Und ich wusste damals schon, dass das nicht viel bringen wird. Nirgendwo in Österreich ist es so laut wie bei uns.“

Grüne Unterstützung durch Ministerin Gewessler

Mit der Unterstützung der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler konnte Janschka schließlich sein Ziel erreichen. „Wir haben sehr viel Geld und Arbeit in Untersuchungen und in die Aktualisierung aller Unterlagen investiert“, so Janschka. Er ist überzeugt: „Jeder wird davon profitieren, denn alle leiden unter den täglichen Staus vor der Wiener Stadtgrenze.“