Steiermark-Wahl: FPÖ-Kunasek rechnet mit Sieg

Mario Kunasek, Spitzenkandidat der FPÖ in der Steiermark, zeigt sich zuversichtlich in Bezug auf einen möglichen Wahlsieg bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag.

Im Vorfeld kündigte Kunasek an, bereits ab Dienstag Verhandlungen mit anderen Parteien zur Bildung einer Regierung aufzunehmen. „Es wird uns in der Steiermark gelingen, weil wir offene Gesprächskanäle haben.“, erklärte Kunasek selbstsicher.

Unübliche Abläufe nach der Wahl

Traditionell nutzen die Freiheitlichen den „blauen Montag“, um sich nach dem Wahlsonntag zu erholen. In diesem Jahr wird auf diese Routine verzichtet. Kunasek plant, die Parteigremien direkt am Montag zu versammeln, um die politische Lage zu bewerten und die nächsten Schritte zu koordinieren.

In der Steiermark regelt die Landesverfassung, dass die stimmenstärkste Partei das Recht hat, Gespräche mit anderen Parteien zu führen. Kunasek sagte beim „Business Talk“ von Thomas Prantner: „Sollte ich Erster werden, werde ich das tun.“ Die Verhandlungen sollen zügig beginnen: „Am Dienstag werde ich diese Gespräche beginnen“, sagte er und zwar in Reihenfolge des Wahlergebnisses. Wer als potenzieller Partner infrage kommt, bleibt offen: „Wer dann kommt, werden wir sehen. Irgendeiner wird kommen.“