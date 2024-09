Stereotyp: So sieht der typische Arbeitslose in Österreich aus

Die Arbeitslosenquote in Österreich hat im August ein Niveau von 6,7 Prozent erreicht. Wer ist der typische Arbeitslose in Österreich? Eine aktuelle Analyse zeigt, welche Altersgruppen, Branchen und Regionen besonders betroffen sind.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich liegt im August 2024 bei 6,7 Prozent. Trotz des Anstiegs sieht Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher noch keinen Grund zur Panik. Doch wer ist der typische Arbeitslose in Österreich? Eine Analyse der Kronen Zeitung zeigt, dass besonders junge Männer, Menschen in Ballungsräumen und Personen mit geringerer Ausbildung von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Ballungsräume

In Wien ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch, vor allem im 10. Bezirk Favoriten mit 7,71 Prozent. Wien stellt damit die negativen Spitzenreiter unter den Bezirken in Österreich. Obwohl die Bundeshauptstadt ein großes Arbeitsangebot hat, sind Ballungsräume wie Wien oder Graz stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als ländliche Gebiete. Dort, wo der Arbeitsmarkt weniger dicht ist, scheint es paradoxerweise weniger Arbeitslosigkeit zu geben.

Handel und Gastronomie

Besonders der Handel und die Gastronomie sind Branchen, die viele Arbeitslose verzeichnen. Fast 42.000 Menschen aus dem Handel und 26.000 aus der Gastronomie sind arbeitslos gemeldet. Die Bauwirtschaft hat durch eine jüngste Flaute ebenfalls viele Jobs verloren. Allerdings rangiert die Branche erst auf Platz fünf der Sektoren, die die meisten Arbeitslosen „produzieren“.

Auch das Alter spielt eine entscheidende Rolle: Je jünger, desto höher die Arbeitslosigkeit. Besonders stark betroffen sind Männer zwischen 15 und 19 Jahren, von denen über 12 Prozent arbeitslos sind. Im Vergleich dazu sinkt die Arbeitslosenquote bei älteren Personen deutlich.