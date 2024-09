Bewaffneter stürmt Polizeiwache in Linz

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es in Linz am Rhein zu einem überraschenden Zwischenfall. Ein bewaffneter Mann drang in die Polizeiwache ein und bedrohte die Beamten.

Gegen 2:40 Uhr betrat ein 29-jähriger Mann albanischer Herkunft die Schleuse der Polizeiwache in Linz. Mit einer Machete bewaffnet begann er lautstarke Drohungen gegen die Beamten auszusprechen. Die Polizisten reagierten unmittelbar auf die Situation.

Innerhalb weniger Sekunden verriegelten die Beamten die Schleusentüren beidseitig, um die Gefahr von der Dienststelle, den Polizeibeamten und der Öffentlichkeit abzuwenden. Diese schnelle Reaktion verhinderte, dass der Angreifer flüchten oder andere Menschen in Gefahr bringen konnte.

Einsatz des Elektroschockers

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, setzten die Polizisten einen Taser ein, der den Angreifer niederstreckte. Spezialeinheiten der Polizei konnten den Mann daraufhin festnehmen. Bei dem Einsatz wurde der Mann leicht verletzt.

Unklarheit über die Motive

Bisher sind keine weiteren Details zu den Hintergründen der Tat bekannt. Die Ermittlungen und Befragungen des 29-jährigen Angreifers dauern noch an, um Licht in die Motivationen des Mannes zu bringen.