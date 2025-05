Steuer-Hammer: Bis zu 1000 Euro Bonus ohne Abzüge möglich

Mitten im Sparkurs der Regierung taucht ein finanzieller Lichtblick auf: Arbeitgeber dürfen ihren Mitarbeitern 2024 eine steuerfreie Sonderzahlung von bis zu 1000 Euro zukommen lassen.

Trotz des allgemeinen Sparkurses der aktuellen Regierung gibt es vereinzelte finanzielle Erleichterungen für die Bevölkerung. Eine solche Maßnahme wurde bereits Anfang Mai als Teil des Regierungs-Steuerpakets vorgestellt. Am Sonntag bekräftigte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) das Vorhaben mit den Worten: „Wer Leistung bringt, soll dafür belohnt werden.“ Im Gegensatz zu früheren Regelungen ist die neue Prämie nicht mehr an kollektivvertragliche Bestimmungen oder betriebliche Vereinbarungen gekoppelt. Arbeitgeber haben nun die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern in diesem Jahr eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung von maximal 1000 Euro zu gewähren.

Positive Resonanz

Die Industriellenvereinigung (IV) äußerte sich am Sonntag positiv zu dieser Initiative. „Der angekündigte steuerfreie Leistungsbonus ist ein richtiger Schritt, um gezielt Anreize für individuelle Leistung zu setzen und besonders engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar zu belohnen.

Das Instrument hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt“, erklärte die IV in ihrer Stellungnahme.

Breite Anwendung erwartet

Nach Angaben der Wirtschaftskammer wurde die vergleichbare Teuerungsprämie in den Jahren 2022 und 2023 von rund 60 Prozent der heimischen Unternehmen tatsächlich ausbezahlt. Bei der neuen Regelung zeichnet sich bereits ab, dass besonders der österreichische Mittelstand die steuerfreie Prämie aktiv nutzen will. Große Industrieunternehmen prüfen dagegen noch die konkrete Anwendung, da die Umsetzungsdetails erst seit Anfang Mai vorliegen.

Branchenexperten erwarten, dass sich die Nutzung wie in der Vergangenheit vor allem auf Handel, Produktion, Bau und private Gesundheitsdienste konzentrieren wird – Sektoren, in denen Leistungsprämien traditionell eine wichtige Rolle spielen.

Die meisten Arbeitgeber dürften sich dabei für eine Einmalzahlung entscheiden, wie bereits bei früheren steuerbefreiten Bonusprogrammen.