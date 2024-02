Aus diesem Grund sollten Sie niemals Toilettenpapier im Flugzeug verwenden!

Die meisten Flugpassagiere kennen die üblichen Sicherheitsanweisungen und Verhaltensregeln an Bord. Doch es gibt auch einige weniger bekannte Tipps, die nur Insider kennen. Eine dieser Insiderinnen ist Sher, eine Stewardess mit Sitz in Dallas, die regelmäßig Videos mit nützlichen Reisetipps veröffentlicht. Sie hat kürzlich drei Ratschläge enthüllt, die weit über die üblichen Anweisungen hinausgehen.

Erstens rät Sher davon ab, kurze Hosen auf Flügen zu tragen. Sie weist darauf hin, dass es in Flugzeugen oft kalt ist und Passagiere in kurzen Hosen frieren könnten. Darüber hinaus gibt es einen praktischen Grund für ihre Empfehlung: „Angenommen, es kommt zu einer Evakuierung. Du musst die Rutsche hinunter, und deine Hosen werden bis zu deinem Hintern hochrutschen“, warnt Sher.

Zweitens empfiehlt Sher, bei der Buchung von Flügen eine Umsteigezeit von mindestens drei Stunden einzuplanen. Zwar sind Flüge mit kurzen Umsteigezeiten oft billiger, doch Sher warnt, dass Flugverspätungen häufig Probleme verursachen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren zweiten Flug verpassen, ist groß, wenn Sie weniger als 3 Stunden zwischen Ankunft und Abflug haben“, sagt sie. Darüber hinaus kann eine längere Umsteigezeit Stress reduzieren und mehr Zeit für die Organisation bieten.

Drittens spricht Sher das Thema Hygiene in Flugzeugtoiletten an. Sie weist darauf hin, dass das Toilettenpapier oft mit Urin bespritzt ist. „Die Tropfen sind jedoch nicht von Wasser, sondern von Urin. Ich glaube, dass die meisten Männer es nicht aushalten können, stundenlang im Flugzeug zu sein, besonders wenn es zu Turbulenzen kommt“, erklärt sie. Als Lösung schlägt sie vor, persönliche Taschentücher zu verwenden, die in die Toilettenschüssel geworfen werden dürfen.