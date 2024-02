420 Millionen Euro für den Ausbau des Flughafens Wien: Folgen und Möglichkeiten

Das umfangreiches Infrastrukturprojekt des Flughafen Wiens im Wert von 420 Millionen Euro wirft Fragen nach seinen Auswirkungen und Prioritäten auf. Während es gleichzeitig bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten verspricht.

Der Flughafen Wien plant einen umfangreichen Ausbau. Dieser ist mit Kosten von 420 Millionen Euro verbunden und wird voraussichtlich bis 2027 abgeschlossen sein. Der Ausbau umfasst die Errichtung einer Süderweiterung, die an den Terminal 3 anschließt. Auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern sollen mehr als 30 neue Einkaufs- und Gastronomieangebote, zusätzliche Aufenthaltszonen, Lounges, eine moderne Sicherheitskontrolle sowie 18 Busgates entstehen. Laut Verantwortlicher soll der Umbau den Flughafen auf ein internationales Top-Niveau heben.

Negative Auswirkungen?

Allerdings wird der Ausbau nicht nur positiv bewertet. Kritiker weisen auf potenzielle negative Auswirkungen hin, die mit einer solchen Erweiterung einhergehen könnten. Zum einen wird die Frage aufgeworfen, ob ein solcher Ausbau angesichts sich wandelnder Reisegewohnheiten und technologischer Fortschritte tatsächlich notwendig ist. In den letzten Jahren war ein Trend zu weniger Abflügen am Flughafen Wien zu verzeichnen (auch wegen der Corona-Pandemie), und alternative Verkehrsmittel wie Direktzüge in Nachbarländer könnten eine attraktive Option darstellen.

Umwelt und Klima

Ein weiteres Argument gegen den Ausbau betrifft die potenzielle Belastung der Umwelt und des Klimas. Der Flugverkehr ist ein bedeutender Verursacher von Treibhausgasemissionen, und die Erweiterung des Flughafens könnte zu einer weiteren Zunahme dieser Emissionen führen. Zudem kommen Lärm- und Luftverschmutzung hinzu, was Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner haben könnte.

Positive Auswirkungen?

Der Ausbau des Flughafens hat das Potenzial, einen signifikanten Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Sowohl direkt durch die Beschäftigung während der Bauphase als auch indirekt durch die zusätzlichen Dienstleistungen und Geschäfte, die im erweiterten Terminalbereich entstehen könnten.

Darüber hinaus könnte der Ausbau auch dazu beitragen, die regionale Wirtschaft anzukurbeln, indem er neue Geschäftsmöglichkeiten für lokale Unternehmen schafft, sei es durch die Vermietung von Geschäftsflächen im erweiterten Terminal oder durch die Bereitstellung von Dienstleistungen und Waren für die Passagiere und Flughafenmitarbeiter.

Flughafen Frankfurt?

Der Flughafenskandal in Frankfurt (Deutschland), der aufgrund von Korruptionsvorwürfen und Missmanagement entstand, hat gezeigt, dass auch bei großen Infrastrukturprojekten erhebliche Risiken bestehen können. Eine sorgfältige Überwachung und Kontrolle sowie eine transparente Planung ist bei dem Ausbau des Flughafen Schwechat zwingend erforderlich! Ob sich die Verantwortlichen daran halten, wird sich bis 2027 zeigen.