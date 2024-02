„Geraten Sie nicht in Panik“: Passagier erlebt Horror-Flug – am Klo (VIDEO)

Ein Passagier des Spicejet-Fluges SG268 von Mumbai nach Bengaluru, wurde unfreiwillig zum „Toilettenreisenden“. Kurz nach dem Start begab er sich auf die Flugzeugtoilette, nur um festzustellen, dass er nicht mehr hinaus konnte.

Der Mann versuchte verzweifelte, durch laute Schreie auf seine missliche Lage aufmerksam zu machen, jedoch ohne Erfolg. Sein nächster Schritt war die Alarmierung der Kabinencrew per Notruf. Trotz ihrer Bemühungen blieb die Tür jedoch verschlossen.

Crew schiebt Zettel unter Tür durch

Die Crew schob dem eingesperrten Passagier einen Zettel unter der Tür durch. „Sir, wir haben unser Bestes versucht, die Tür zu öffnen, aber wir konnten sie nicht öffnen. Keine Panik, wir landen in wenigen Minuten, also schließen Sie bitte den Toilettendeckel, setzen Sie sich darauf und sichern Sie sich. Sobald die Haupttür geöffnet ist, kommt der Techniker. Keine Panik.“, lautete die Botschaft an den Mann.

(FOTO: X/@ShivAroor)

Die Erleichterung kam erst nach der Landung. Techniker befreiten den Mann aus seiner unfreiwilligen Gefangenschaft. Der Schließmechanismus der Toilette in der Boeing 737-800 war defekt, was zu dieser kuriosen Situation geführt hatte.

Die Fluggesellschaft Spicejet reagierte prompt auf den Vorfall. In einer offiziellen Mitteilung äußerte die Airline ihr Bedauern: „Spicejet bedauert und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die dem Passagier entstanden sind.“

Bei Landung verletzt

Der Vorfall wurde auch auf Social Media aufgegriffen. Tarun Shukla, ein bekannter Journalist, kommentierte auf Twitter: „What claustrophobia it must have been“. Trotz der unangenehmen Erfahrung hatte der Passagier Glück im Unglück – die Flugzeit zwischen Mumbai und Bengaluru beträgt in der Regel nur etwas mehr als eine Stunde.

Der Toilettenflug hat ein Nachspiel. Der Passagier, der fast den gesamten Flug auf der Bordtoilette verbringen musste, weil sich die Tür nicht mehr öffnen ließ, berichtete jetzt der „Times of India“, dass er bei dem Vorfall verletzt und traumatisiert wurde. „Als das Flugzeug in Bengaluru landete, gab es keine Hilfe“, sagte er. „Ich wurde herumgeschleudert und verletzt. Als ich herauskam, hatte ich Prellungen und meine Sicht war für eine Weile verschwommen.“

Trotz seiner Verletzungen habe er keine medizinische Hilfe erhalten, sondern nur eine Flasche Wasser und eine Reihe von Entschuldigungen seitens der Fluggesellschaft. Ihm sei von „SpiceJet“ ein Gutschein im Wert von 60 Dollar angeboten worden, den er jedoch abgelehnt habe. Stattdessen wolle er rechtliche Schritte gegen die Fluggesellschaft einleiten.