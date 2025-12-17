Stiere auf der Flucht: Cobra-Scharfschützen beenden 24-Stunden-Drama

Die Flucht zweier Stiere aus einem Schlachthof in Fürstenfeld (Steiermark) endete am Mittwoch tödlich. Das Einsatzkommando Cobra musste die Tiere mit gezielten Schüssen erlegen, nachdem sie über 24 Stunden lang nicht eingefangen werden konnten.

Die beiden Rinder waren am Dienstagabend ausgebrochen und bewegten sich zunächst in Richtung Fürstenfelder Innenstadt. Anschließend liefen sie über verschiedene Gemeindestraßen weiter nach Übersbach. Einsatzkräfte konnten die flüchtigen Tiere kurzzeitig auf einem Freigelände nahe der Fehringerstraße im Bereich Eisen Kohl orten, wo sie sich in einem Wald- und Wiesengebiet aufhielten.

Tödliches Ende

Nach intensiven Suchaktionen wurden die Stiere laut Polizeiangaben am Mittwoch gegen 14 Uhr schließlich in einem Waldstück westlich von Fürstenfeld lokalisiert. Um die unmittelbare Gefahr, die von den ausgebrochenen Tieren ausging, zu beseitigen, entschieden die Einsatzkräfte, die Stiere durch speziell ausgebildete Beamte des Einsatzkommandos Cobra erschießen zu lassen.