Familienstreit im Einkaufsstress: Mit Vasen und Pfannen geworfen – Kunden fliehen

In einem TK Maxx-Geschäft in München eskalierte am Montagabend ein Familienstreit zu einem chaotischen Vorfall. Der Konflikt, der sich in der Haushaltswarenabteilung abspielte, artete in lautes Geschrei und fliegende Gegenstände aus. Die Szenen lösten Panik unter den Kunden aus – mehr als 30 Personen verließen überstürzt das Ladengeschäft, wie Polizeisprecher Ralf Kästle mitteilte: „Durch die lautstarke Auseinandersetzung verließen über 30 Kunden fluchtartig das Ladengeschäft.”

⇢ Alkohol-Drama in Wien: Sohn bedroht Vater – Polizei greift ein



Überwachungskameras des nahegelegenen Christkindlmarktes dokumentierten den Vorfall. Kästle versicherte jedoch, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für unbeteiligte Personen bestand.

Verletzte Kundin

Die Hintergründe des Streits, der gegen 19.15 Uhr in der Münchner Fußgängerzone ausbrach, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Im Mittelpunkt des Geschehens stand eine 29-jährige Frau, der vorgeworfen wird, einer 41-Jährigen mit einer Vase eine Kopfverletzung zugefügt zu haben. Das Opfer erlitt eine stark blutende Platzwunde und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach dem Vorfall entfernte sich die mutmaßliche Täterin zusammen mit sechs Angehörigen zu Fuß vom Tatort. Das Polizeipräsidium München erklärte: „Aufgrund des Familienverhältnisses zueinander konnte die 29-Jährige jedoch ermittelt werden.”

Wo die Frau wohnt, bleibt allerdings weiterhin ungeklärt.