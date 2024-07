Strandplatz-Krieg: Urlauberfrust auf Video festgehalten! (VIDEO)

Die Jagd nach dem perfekten Platz am Strand ist zu einer allgegenwärtigen Routine für viele Urlauber geworden – sei es direkt am Wasser oder im kühlenden Naturschatten. Doch der Drang, sich frühmorgens mit Handtüchern einen Spot zu sichern, hat bereits bei einigen die Freude am Meerestrip getrübt. Ein aktueller Vorfall, der von einer Apartmentvermieterin auf Video festgehalten wurde, bringt genau diese Problematik ans Licht.

Kampf um Schattenplätze

Der besagte Vorfall ereignete sich an einer schmalen, kleinen städtischen Strandbucht entlang der kroatischen Küste, wie durch Videokommentare hervorgeht. Die Vermieterin, auch die Erstellerin des Videos, stößt in den frühen Morgenstunden auf eine Szene, die ihr Unbehagen bereitet: Sowohl Liegestühle als auch Handtücher sind flächendeckend entlang des Gehwegs angeordnet, hinterlassen von Strandgängern, die sich damit einen schattigen Platz sichern wollen.

„Kann man das noch verstehen?! Schaut euch das an. Diese „Reservierungen“. Und es ist erst acht Uhr morgens! Wir alle wollen Kosten sparen, aber hat das noch Sinn? Es gibt keinen freien Platz mehr! Und das schon um Acht, da sie ihre Handtücher ausgelegt haben… Meine Nerven! Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich werde nur sagen, meine österreichischen und deutschen Gäste, zornig wie nie, bitten mich, da ich Deutsch spreche, etwas zu unternehmen. Eine absolute Katastrophe!“, beschreibt sie ihre Frustration im Video.

