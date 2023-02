Straßenbahn kracht in Auto und entgleist: Lenker schwer verletzt

Am Dienstagmorgen kam es in Wien-Favoriten zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 1. Bei dem Zusammenstoß wurden ein Autofahrer und zwei Passagiere der Straßenbahn verletzt. Der Autofahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Wien befreit werden. Die Passagiere der Straßenbahn erlitten Rissquetschwunden beziehungsweise Prellungen und wurden von der Berufsrettung versorgt. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar.

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit großem Aufgebot an, um nach dem Zusammenstoß eines Pkw mit einer Straßenbahn in Wien-Favoriten Hilfe zu leisten. Acht Fahrzeuge und 30 Kräfte waren im Einsatz, um die Straßenbahn und das Auto zu sichern und einen Brandschutz aufzubauen. Um den in seinem Fahrzeug eingeklemmten Autofahrer zu befreien, setzten die Feuerwehrleute schwere hydraulische Scheren und Spreizer ein. „In Absprache mit dem Notarzt des Rettungsteams wurden die Rückenlehnen der vorderen Pkw-Sitze entfernt und vorsichtig die schwer verletzte Person aus dem Fahrzeug geborgen“, sagt Figerl.

Bei dem Verkehrsunfall wurden mehrere Personen verletzt. (FOTO: Berufsfeuerwehr Wien)

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn in Wien-Favoriten wurden drei Personen verletzt, davon eine schwer. Wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl berichtete, krachte die Straßenbahn in die Fahrerseite des Autos, schob es etwa zehn Meter weiter und entgleiste. Der Autofahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt ein Polytrauma. Die Berufsfeuerwehr Wien war mit insgesamt acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und sicherte zunächst die beiden Unfallfahrzeuge. Anschließend befreiten die Feuerwehrleute den eingeklemmten Fahrer mithilfe von schweren hydraulischen Scheren und Spreizern. In der Straßenbahn wurden der Fahrer und ein Passagier leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.