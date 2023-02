Ovako možete smanjiti troškove potrošnje električne energije!

Za mnoge potrošače električne energije u Austriji, računi bi uskoro mogli postati znatno viši. Iako se takozvana „kočnica na cene električne energije“ (Strompreisbremse) primenjuje od početka godine te ograničava cene struje ovo ograničenje važi samo kod potrošnje električne energije od 2.900 kilovatsati po godini. Sve što prelazi taj limit, mora se i dodatno platiti – i to po višoj ceni. No, kako se to događa? KOSMO vam predstavlja detalje.

Zašto rastu vaši troškovi za struju i kako možete smanjiti potrošnju energije?

Zbog aktelnog interesa za temu energetike, služba za korisničku podršku Wien Energie trenutno beleži rekordan broj upita. Zaposleni ove kompanije čine sve kako bi na najbolji mogući način posavetovali svoje korisnike i pomogli im da zajednički nađu rešenja.

Kako možete uštedeti na troškovima energije?

Najveći učinak uštede energije postiže se smanjenjem temperature grejanja za 1 stepen, što omogućuje uštedu do 6 posto. Zamena za štedljive tuš glave takođe može značajno smanjiti potrošnju tople vode. Osim toga, preporučuje se potpuno isključivanje uređaja umesto da ih ostavljate u stanju pripravnosti kako bi se smanjila potrošnja struje.

Koliko energije trošite?

Da biste proverili svoju potrošnju energije, možete pogledati svoju godišnju potrošnju na svom profilu na web stranici meine.wienenergie.at ili očitati brojilo u svom stanu, na hodniku ili u podrumu. To možete učiniti tako što zapište brojeve prikazane na ekranu brojila na početku, kao i na kraju jedne nedelje. Ponavljanjem ovog postupka možete proveriti deluju li vaše mere uštede. Ako imate pametno brojilo, lako ga možete proveriti putem digitalne platforme.

Zašto je vaš godišnji račun tako visok?

U posljednjih nekoliko meseci, cene struje su naglo porasle, što se takođe odražava kroz račune potrošača. Osim toga, potrošnja energije utiče na visinu računa. Godišnji račun takođe sadrži nove iznose koji se temelje na predviđanju potrošnje i orijentišu se prema prethodnim godinama.

Ako želite smanjiti svoju potrošnju, to možete jednostavno učiniti putem platforme meine.wienenergie.at.

➤ Međutim, treba imati na umu da će, ako potrošnja ostane nepromijenjena, sledeći račun možda zahtevati dodatnu uplatu.

Kako možete plaćati godišnji račun u ratama?

Ako imate poteškoća s plaćanjem računa za energiju, možete računati na podršku firme Wien Energie koja može pronaći individualna rešenja za svoje korisnike kao i mogućnost plaćanja u ratama ili odložena plaćanja.

Kada je u pitanju Vladina pomoć u okviru Strompreisbremse, ne morate preuzimati dodatne korake jer se pomoć automatski dodaje na vaš godišnji račun.

Dodatak se navodi pod nazivom „dodatak na troškove struje“. Osim toga, grad Beč takođe pruža podršku Bečlijama kod visokih troškova energije.

Više informacija i mogućnosti podrške možete pronaći na web stranici Wien Energie ili kontaktiranjem korisničke službe.