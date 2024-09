Streit mit Chefin: Mitarbeiter packt Messer aus

Am Nachmittag des 23. September 2024 ereignete sich in einem Hotel im tirolerischen Ladis ein Vorfall, der für beunruhigende Schlagzeilen sorgte. Ein 51-jähriger italienischer Angestellter geriet nach einem Streit in Rage und bedrohte seine Vorgesetzte sowie einen weiteren Mitarbeiter mit einem Küchenmesser.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Ried und Pfunds reagierten umgehend auf den Notruf. Der Beschuldigte konnte nach kurzer Zeit auf der Terrasse des Hotels ohne Widerstand festgenommen werden. Glücklicherweise kam es dabei zu keinen weiteren Gewalthandlungen.

Lesen Sie auch: Großalarm: Sperrmüll in Flammen - Fenster geschlossen haltenIn Einsiedl kam es zu einem Brand eines Sperrmüllhaufens nach der Hochwasser-Katastrophe. 15 Feuerwehren waren im Einsatz.

Großalarm: Sperrmüll in Flammen - Fenster geschlossen haltenIn Einsiedl kam es zu einem Brand eines Sperrmüllhaufens nach der Hochwasser-Katastrophe. 15 Feuerwehren waren im Einsatz. „OP-Touristen“ sorgen für Wartezeiten - Wien setzt ObergrenzeWien führt Obergrenzen für Patienten ein, deren Hauptwohnsitz nicht in der Stadt liegt, um die Gesundheitsversorgung zu entlasten.

„OP-Touristen“ sorgen für Wartezeiten - Wien setzt ObergrenzeWien führt Obergrenzen für Patienten ein, deren Hauptwohnsitz nicht in der Stadt liegt, um die Gesundheitsversorgung zu entlasten. Eskalation bei Einsatz: Frühpensionist hetzte Hunde auf PolizistenEin Polizeieinsatz wegen Lärmbelästigung eskaliert, als ein Frühpensionist die Beamten beleidigt und bedroht.

Untersuchung und Festnahme

Nach der Festnahme führten die Beamten intensive Ermittlungen durch. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde entschieden, den 51-jährigen Mann in die Justizanstalt zu überstellen. Der gesamte Vorgang verlief reibungslos und ohne weitere Zwischenfälle.