Streit um Spielschulden: Zwei Männer bei Brandanschlag schwer verletzt (FOTOS)

Spielschulden, Alkohol und ein Kanister Benzin: In Klagenfurt eskalierte ein Streit unter Pokerfreunden zu einem folgenschweren Brandanschlag mit mehreren Verletzten.

Ein 54-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan verübte einen Brandanschlag auf den Aufenthaltsraum einer Firma in Klagenfurt am Wörthersee. Der Täter schüttete Benzin aus und entzündete es, wodurch mehrere Personen Verletzungen erlitten. Zwei Männer im Alter von 52 und 55 Jahren aus Klagenfurt am Wörthersee wurden schwer verletzt und mussten in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Der 55-Jährige wurde per Hubschrauber zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik Graz transportiert. Vier weitere Männer im Alter zwischen 45 und 62 Jahren trugen leichtere Verletzungen davon.

📍 Ort des Geschehens

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend, als sich acht Personen im Aufenthaltsraum aufhielten. Obwohl alle Anwesenden rasch ins Freie flüchten konnten, ließen sich die Verletzungen nicht vermeiden. Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass Unstimmigkeiten bezüglich Spielschulden des 54-Jährigen den Auslöser für die Tat bildeten. Die Beteiligten kannten sich untereinander und trafen sich offenbar regelmäßig zu gemeinsamen Pokerrunden.

Festnahme vor Ort

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter direkt am Tatort fest. Da er mittelgradig alkoholisiert war, konnte zunächst keine Einvernahme stattfinden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt am Wörthersee gebracht. Neben der Polizei waren auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee und der Rettungsdienst im Einsatz.

Die weiteren Untersuchungen in diesem Fall führt der Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt am Wörthersee.