Stromausfall: Hier legt eine Trafostation rund 1.200 Haushalte lahm

Plötzliche Dunkelheit im Pongau: Ein Defekt in einer Trafostation legte die Stromversorgung für 1.200 Haushalte lahm. Die Techniker kämpfen um Wiederherstellung.

Ein technisches Problem in einer Trafostation führte am Mittwochvormittag zu einem weitreichenden Stromausfall in Teilen des Pongaus. Die Gemeinden Werfen, Pfarrwerfen und Tenneck im Salzburger Land waren von der Unterbrechung der Energieversorgung betroffen, wodurch etwa 1.200 Haushalte ohne elektrischen Strom auskommen mussten.

Die Salzburg AG teilte mit, dass die exakte Ursache für die Störung derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen sei. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt ein technischer Defekt in einer Transformatorstation vor.

Laufende Reparaturen

Bis zur Mittagszeit konnten die Techniker bereits einen Großteil der Versorgung wiederherstellen. Allerdings waren in der Gemeinde Pfarrwerfen nach Informationen der Salzburg AG weiterhin rund 400 Haushalte von der Stromunterbrechung betroffen.

Die Reparaturteams arbeiteten mit Hochdruck an der vollständigen Beseitigung der Störung.