Blinde Passagiere sorgen für Panik: Tauben-Chaos im Flieger

Zwei Tauben sorgten am Samstag für erhebliche Turbulenzen an Bord eines Delta-Linienflugs zwischen Minneapolis und Madison in Wisconsin. Der erste gefiederte Eindringling wurde bereits während des Boardings entdeckt, als er zwischen den Sitzreihen umherlief. Ein beherzter Flughafenmitarbeiter konnte das Tier einfangen, wie ein Passagier später gegenüber CBS News berichtete.

Doch damit nicht genug: Als die Maschine bereits zum Rollfeld unterwegs war, tauchte plötzlich ein zweiter ungebetener Fluggast auf. Die zweite Taube flatterte durch die Kabine und versetzte mehrere Reisende in Aufregung. Der Pilot sah sich gezwungen, die Flugsicherung zu kontaktieren. „Da ist eine Taube im Flugzeug, und sie geht nicht weg“, meldete er über Funk.

Chaotische Szenen

In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das die chaotischen Szenen dokumentiert: Ein Passagier versucht, den Vogel mit seiner Jacke einzufangen, während andere Fluggäste erschrocken aufschreien. „Die Frau neben mir war ziemlich panisch und sagte zu mir: ‚Oh, ich brauche einen Gratis-Wein'“, schilderte ein Augenzeuge die angespannte Situation. Letztlich gelang es einem Mitarbeiter, auch den zweiten Vogel aus der Kabine zu entfernen.

Verspäteter Start

Nach der erfolgreichen „Evakuierung“ der beiden Tauben konnte der Flug mit 56-minütiger Verspätung starten. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich in einer Mitteilung an ABC News für die Verzögerung und würdigte das besonnene Handeln ihrer Mitarbeiter und Kunden.

„Die zwei Vögel wurden vor dem Abflug sicher aus dem Flugzeug entfernt.“