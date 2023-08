Sturm auf Mallorca: Flugpassagiere fürchten um ihr Leben (VIDEO)

Ein heftiger Sturm auf Mallorca sorgt für Chaos und extreme Flugturbulenzen. Ein Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigt die dramatischen Momente an Bord eines Flugzeugs, das sich der von Unwettern heimgesuchten Insel näherte. Die Passagiere, darunter die Tänzerin und Akrobatin Estela Orts, fürchteten um ihr Leben. Die Auswirkungen des Sturms führten zu Flugverspätungen und Verwüstungen auf der Insel.

Am vergangenen Wochenende wurde Mallorca von einem heftigen Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und starkem Regen heimgesucht. Die Auswirkungen des Unwetters waren auf der gesamten Insel zu spüren und führten zu Chaos und Verwüstungen.

Besonders dramatisch waren die Szenen an Bord eines Flugzeugs, das sich der Insel näherte. Die Passagiere erlebten extreme Turbulenzen und fürchteten um ihr Leben. Ein Video, das auf Instagram von der Tänzerin und Akrobatin Estela Orts veröffentlicht wurde, zeigt, wie das Flugzeug stark wackelt und die Passagiere sich ängstlich an ihren Sitzen festhalten.

Unkontrollierter Sinkflug

„Das Flugzeug geriet in einen unkontrollierten Sinkflug. Menschen und Kinder schrien, ich konnte nicht aufhören zu weinen, mir war übel. Ich weiß nicht, wie lange dieser Moment dauerte, aber es schien wie eine Ewigkeit. Bis der Pilot das Flugzeug stabilisieren konnte“, beschreibt Orts die beängstigenden Momente.

Die Auswirkungen des Sturms waren auch auf der Insel selbst zu spüren. Einige Familien konnten fliehen, andere blieben auf der Insel gefangen, weil Flüge abgesagt wurden. Eine kleine Anzahl von Menschen wurde verletzt, und einige wurden aus Autos gerettet, die in Überschwemmungen stecken geblieben waren.

Mehr als 100 Flüge abgesagt oder umgeleitet

Ein britisches Paar beschrieb ihre Erfahrung während des Sturms auf Mallorca: „Wir rannten so schnell wir konnten zu unserem Hotel. Die Straßen waren leer, es gab keine Autos, es war wie in einer Geisterstadt. Die Kinder schrien, und wir waren am meisten besorgt um das Baby. Es war schrecklich.“

Die Behörden auf den Balearen berichteten von 84 sturmbedingten Vorfällen innerhalb von nur einer Stunde am Sonntag. Mehr als 100 Flüge nach Palma, Ibiza und Menorca wurden abgesagt oder umgeleitet, und viele Familien blieben auf den Flughäfen stecken.