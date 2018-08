Sturz von Kreuzfahrtschiff – Touristin bleibt 10 Stunden im kroatischen Meer

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in der kroatischen Adria ein ungewöhnlicher Vorfall, der wie durch ein Wunder glimpflich ausging.

Eine 47-jährige Britin war Gast auf der sogenannten „Norwegian Star“. Das Schiff war am Samstagabend vom Hafen in Pula Richtung Venedig ausgelaufen. Als das Schiff etwa 95 Kilometer von der Küste entfernt war, ging die Frau aus bisher noch ungeklärten Gründen über Bord.

Der Fahrdienstvermittler Uber, der seit Herbst 2015 in Kroatien tätig ist, hat nun ein Bootdienst an der kroatischen Küste gestartet. Uber will damit Ausflüge mit dem Schnellboot leistbar machen.