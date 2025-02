Süße Semesterferien: Anker überrascht Schüler mit gratis Krapfen

Ein ganz besonderer Moment für die Schüler der Bildungscampus Landgutgasse in Wien Favoriten: Zum Abschluss des ersten Halbjahres und im Rahmen des Faschingsfests wurde den Kindern am vergangenen Freitag eine süße Überraschung bereitet. Die Firma Anker Brot sponserte großzügig 600 frisch zubereitete Krapfen, die den festlichen Anlass versüßten.

Die Idee für diese besondere Aktion entstand bei einer Sitzung des Elternvereins. „Wir wollten den Kindern zum letzten Schultag vor den Ferien und zum Faschingsfest etwas Besonderes bieten“, erklärt Josip Glavas, Obmann des Elternvereins. In einem Gespräch unter den Eltern kam der Vorschlag auf, Krapfen für alle Schüler zu besorgen. Sanela Rasic, ein Mitglied des Elternvereins, hatte einen besonderen Draht zur Anker Bäckerei und nahm direkt Kontakt zu ihrem Neffen auf, der in der Firma arbeitet.

Große Freude

Was zunächst als einfache Anfrage für den Kauf von Krapfen begann, entwickelte sich schnell zu einer großartigen Überraschung. Am Montag kam die Nachricht, dass Anker Brot nicht nur die Krapfen verkaufen würde, sondern sie dem Bildungscampus sogar schenken würde. „Die Freude war riesig“, erinnert sich Glavas. „Es war ein Moment, der uns alle zusammengebracht hat.“

Am Freitag machten sich Glavas und andere Vereinsmitglieder auf den Weg nach Lichtenwörth zur Anker-Fabrik, um die Krapfen rechtzeitig zur Schule zu bringen. Dort angekommen, unterstützten alle Eltern die letzten Vorbereitungen und verfeinerten die Krapfen mit Staubzucker. Die Direktorin der Schule, Petra Kristament, und die Lehrer waren von der Geste begeistert. „Es war eine wunderbare Überraschung, die den Kindern den letzten Schultag versüßt hat“, sagt Kristament.

Die Kinder genossen die Krapfen sichtlich und freuten sich über das besondere Highlight zum Abschluss des Schulhalbjahres. „Es war ein wunderschöner Moment, der den Kindern und uns allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat: Besonderer Dank gilt der Firma Anker Brot, insbesondere Herrn Aleksandar Lazic, der die Spende möglich gemacht hat“, so Glavas.

Durch diese großzügige Geste wurde das Faschingsfest und die Zeugnisübergabe zu einem unvergesslichen Ereignis für die gesamte Schulgemeinschaft.