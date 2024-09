Supermärkte leer: Trinkwasser bleibt knapp nach verheerendem Hochwasser

Die Trinkwasserversorgung in Klagenfurt (Kärnten) bleibt weiterhin ein Problem, da nach wie vor keine Entwarnung gegeben werden kann. Am Montagvormittag sollen jedoch erste Testergebnisse vorliegen, die Aufschluss über den Zustand des Wassers geben.

Supermärkte nahezu leer gekauft

Rar ist derzeit das Angebot an Wasser in den Supermärkten von Klagenfurt. Viele Bürger haben aus Sorge vor der Verunreinigung des Trinkwassers die Regale leer gekauft. Am vergangenen Freitag wurden an sieben Messpunkten in der Landeshauptstadt Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt. Für die mehr als 100.000 Bewohner bedeutet dies, dass sie das Wasser mindestens drei Minuten lang abkochen müssen, bevor es verwendet werden kann.

Lesen Sie auch: Hochwasser kurbelt Schwarzarbeit an: 250 Millionen Euro erwartet Ein Linzer Ökonom schätzt, dass die Schwarzarbeit in den kommenden sechs Monaten um 250 Millionen Euro zunehmen wird.

Hochwasser: Rekordschäden von bis zu 700 Millionen Euro befürchtet Nach den schweren Unwettern der letzten Tage rechnet die österreichische Versicherungsbranche mit rekordverdächtigen Schadenssummen.

ÖBB: Westbahnstrecke immer noch gesperrt wegen Hochwasser Nach den heftigen Regenfällen der letzten Tage stehen die Verantwortlichen der ÖBB vor großen Herausforderungen auf der Westbahnstrecke.

Noch keine Ursache gefunden

Die genaue Ursache der Verunreinigung ist noch immer unklar. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden heute Vormittag erwartet. „Um 10 Uhr gibt es eine große Besprechung. Da wissen wir dann mehr!“, erklärt die Pressesprecherin der Stadtwerke, Ute Zaworka.