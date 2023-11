Supermarkt-Streik: Hier werden Straßen gesperrt!

Es gibt Schwierigkeiten bei den Verhandlungen für den Handelskollektivvertrag. In der kommenden Woche planen die Handelsangestellten Proteste auf der Straße.

Nachdem es auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot der Arbeitgeber für einen Kollektivvertrag für die über 430.000 Handelsangestellte und Lehrlinge gegeben hat, ruft die Gewerkschaft GPA für Dienstag, 14. November zu einem Protest- du Aktionstag im Handel auf, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. In Wien und Salzburg finden Demonstrationen statt.

„Es ist für uns enttäuschend, dass noch immer kein Angebot am Tisch liegt, obwohl unsere Forderungen seit langem bekannt sind. Die Beschäftigten haben dafür gar kein Verständnis“, so die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Helga Fichtinger.

Demos in Wien und Salzburg

„Am kommenden Donnerstag, dem 14. November, findet ein Protest- und Aktionstag statt. In Wien und Salzburg gibt es Demonstrationen“, kündigt Martin Müllauer, Vorsitzender des Bereichs Handel in der GPA, an.

Wien: 11 Uhr, Schwedenplatz, 1010 Wien, danach Demo Zug durch die Wiener Innenstadt.

Salzburg: 11.30 Uhr Ecker Linzer Gasse/Platzl

Die nächste KV-Verhandlungsrunde ist für den 16. November angesetzt.