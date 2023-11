Basketballstar Nikola Jokic wird in USA geehrt

Basketball ist mehr als nur ein Spiel in den USA. Insbesondere in Colorado, wo Nikola Jokic, der serbische Basketballspieler, die Denver Nuggets in der vergangenen Saison zu ihrer ersten Meisterschaft führte.

In Anerkennung seiner Beiträge für die Nuggets und die Gemeinschaft wurde nun vor der „Governor’s Ranch Elementary“ Schule in Colorado ein großes Plakat aufgestellt. Es trägt eine Weisheit von Jokic: „Ein Assist macht zwei Menschen glücklich.“ Dieses Zitat spiegelt nicht nur Jokic’s Spielphilosophie wider, sondern auch die Bedeutung des Teamgeistes und der Zusammenarbeit, Werte, die sowohl auf dem Basketballplatz als auch im Leben von großer Bedeutung sind.

Eigenes Plakat vor Schule

Das Foto des Plakats wurde auf den sozialen Medien vom Nuggets-Journalisten Harrison Wind geteilt. Humorvoll kommentierte er: „Ich werde meine zukünftigen Kinder hier zur Schule schicken.“ Diese Aussage unterstreicht die positive Wirkung, die Jokic und das Basketballspiel auf die Gemeinschaft haben.

Es bleibt abzuwarten, wie Jokic und die Nuggets in der neuen Saison abschneiden werden. Aber eines ist sicher: Sie haben bereits einen bleibenden Eindruck in der Gemeinschaft hinterlassen.