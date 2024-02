Sushi-Wirtin wegen 50-Euro-Rechnung überfahren: Haftstrafe für Jugendliche

Die 16-jährige und ihr 18-jähriger Begleiter, die bereits mehrfach wegen Delikten wie Ladendiebstahl und unbefugtem Autofahren aufgefallen waren, wurden am Dienstagabend vom Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verurteilt.

„Der Vorfall ist der bisherige traurige Höhepunkt der Straftaten der beiden“, sagte Staatsanwältin Katharina Tauschmann. „Eine höchst problematische Entwicklung zeichnete sich ab. Man hat das Gefühl, den beiden ist inzwischen alles egal.“

Wollten Rechnung nicht zahlen

Die beiden Jugendlichen waren im August 2023 in Linz in ein Lokal gegangen und hatten versucht, die Zeche zu prellen. Als die Wirtin und ein Kellner ihnen nachliefen, sprangen sie in ein gestohlenes Auto und fuhren los. Die Wirtin, die versucht hatte, sich ihnen in den Weg zu stellen, wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt.

Die Jugendlichen werden in der Anklage beschuldigt, die schwer verletzte Frau ohne Hilfe zurückgelassen zu haben. Einige Tage nach der Straftat wurden sie mithilfe eines internationalen Haftbefehls an einer Tankstelle in Kroatien festgenommen. Das Autokennzeichen führten zur Identifizierung der Mutter der 16-Jährigen, einer Grazerin, als Eigentümerin des betreffenden Geländewagens..

„Es grenzt an ein Wunder, dass die Frau überlebt hat“, betonte Staatsanwältin Tauschmann. Die 16-jährige Fahrerin, die ohne Führerschein unterwegs war, behauptete später, sie habe die Wirtin nicht gesehen und gedacht, sie sei gegen eine Gehsteigkante gestoßen.

Die Verteidigung argumentierte, dass die junge Frau in ihrer Entwicklung „etwas verloren“ gewesen sei. „Sie hat in Wirklichkeit gar nichts gedacht“, sagte ihr Anwalt Bernhard Lehofer und sprach von einem „panikartigen Verhalten“.

Opfer musste fünf Mal operiert werden

Das Opfer, die Wirtin des Sushi-Lokals, erzählte vor Gericht von den dramatischen Ereignissen. „Ich wollte mit dem Handy ein Foto machen, dann ist das Auto losgefahren und ich bin gestürzt“, sagte sie. Auf die Frage der Richterin, wie es ihr heute gehe, antwortete sie: „Nicht gut, ich habe Schmerzen im Rücken und im Bein“.

Die Frau, mittlerweile 42 Jahre alt, kämpft weiterhin mit den Langzeitfolgen. Sie erlitt mehrere Brüche, darunter auch am Becken. Bislang hat sie bereits fünf Operationen hinter sich gebracht, und es stehen noch zwei weitere Eingriffe bevor.

Schulspruch

Die Geschworenen befanden die beiden Jugendlichen des versuchten Mordes für schuldig. Die 16-Jährige wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, ihr 18-jähriger Begleiter als Beitragstäter zu 30 Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.