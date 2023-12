Lokalbesitzerin überfahren – Jugendlichen droht 10 Jahre Haft!

Zwei Jugendliche, die im August eine 41-jährige Restaurantbesitzerin in Linz überfahren haben, sehen sich nun mit schweren Anklagen konfrontiert. Nach ihrer Flucht wurden sie in Kroatien gefasst und an die österreichische Justiz in Graz überstellt. Ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen, die Anklage ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Sollte sie es werden, drohen den beiden bis zu zehn Jahre Haft.

Am 9. August entschied sich das jugendliche Paar, ein Sushi-Restaurant in der Linzer Langgasse aufzusuchen. Nach dem Essen verließen sie das Lokal, ohne die Rechnung zu begleichen. Die Restaurantbesitzerin bemerkte den Betrug und versuchte, die beiden aufzuhalten. In der darauffolgenden Flucht stiegen die Jugendlichen in ein in der Nähe geparktes Auto. Die 41-jährige stellte sich ihnen in den Weg, wurde jedoch von der 16-jährigen Lenkerin überrollt. Diese beging danach Fahrerflucht.

In Kroatien verhaftet

Durch Aufzeichnungen von Überwachungskameras konnte das Kennzeichen des Fluchtwagens ermittelt werden. Das Auto gehört der Mutter der jugendlichen Fahrerin. Wenige Tage später wurden die beiden Jugendlichen aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Kroatien festgenommen und nach Graz ausgeliefert.

Die Restaurantbesitzerin erlitt bei dem Vorfall einen Trümmerbruch am Becken und musste ins Kepler-Universitätsklinikum eingeliefert werden. „Wir sind so froh, dass sie nicht am Kopf überfahren wurde, sonst wäre meine Mutter jetzt tot“, äußerte sich ihr 15-jähriger Sohn Martin Jia. Die Familie ist tief erschüttert und kann das Geschehene kaum fassen. „Ich bin so wütend, dass man wegen 50 Euro einen Menschen überfährt“, so Jia weiter.

Prozesstermin

Nun wurde die Anklage an die Verteidigung und ans Gericht übermittelt. Es läuft eine zweiwöchige Einspruchsfrist. Sollte es keine Einwände geben, wird im Anschluss ein Prozesstermin festgelegt. Die Anklage wegen versuchten Mordes steht im Raum, ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Den beiden Jugendlichen droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.